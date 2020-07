Hay 62 candidatos para suceder a Fernando Carrillo en el cargo de Procurador General

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Un total de 62 colombianos formalizaron su deseo de suceder a Fernando Carrillo como procurador general de la Nación a partir de enero de 2021.



Así lo dejaron en claro el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, que ya revelaron sus respectivos listados de aspirantes, en los que se cuentan exministros, exmagistrados y quien hasta hace pocos días ocupaba el segundo cargo del Ministerio Público (ver listado anexo y perfiles).



Con esta divulgación se inicia un complicado proceso de selección al que le falta una importante ficha: el candidato del presidente Iván Duque, con el que se completará una terna de la que el Senado de la República deberá escoger en octubre al sucesor de Carrillo.



Por lo pronto, el Consejo y la Corte anunciaron que, de manera consensuada, se fijó el próximo 27 de julio como fecha para estudiar en la Sala de Gobierno las 25 y las 37 hojas de vida que, respectivamente, recibieron.

Luego, el 4 de agosto la Sala Plena del Consejo de Estado tendrá la presentación de los candidatos, mientras que la Corte Suprema hará lo propio dos días después. Así, el primero dará a conocer su aspirante oficial el 11 de agosto, en tanto que la segunda lo anunciará el día 13 del mismo mes.



Así las cosas, es de esperarse que para entonces el Jefe de Estado ya haya definido su candidato para orientar a uno de los principales organismos de control, como es el Ministerio Público.



Según los expertos, ha sido tradición que al Gobierno Nacional de turno le interese que el Procurador General no sea una voz contraria al Presidente de la República o que actúe como una rueda suelta, como reza el adagio popular.



Es por ello que se especula que Iván Duque seguramente postulará a uno de sus actuales ministros. En principio se mencionó al de Deportes, Ernesto Lucena Becerra, pero este aseguró que no está interesado en la nominación.



De ahí que la opción que más fuerza tiene es la de Margarita Cabello, hoy titular de la cartera de Justicia y de quien se asegura es cercana al expresidente Álvaro Uribe (ver recuadro).



En opinión del analista político John Mario González, al momento de la elección final, por parte de los 108 senadores, el candidato del Ejecutivo arranca con una ventaja, que en este caso estaría representada por los 19 votos del partido de Gobierno, el Centro Democrático.



“Hay mucho candidato y cualquier aspirante tiene que armar consensos en el Congreso, debe ser una persona que sepa hacer política, no se puede olvidar que la Procuraduría es un fortín burocrático muy fuerte”, añade.



En efecto, el Ministerio Público implica una estructura de más de cinco mil cargos, lo cual motiva a los tres aspirantes finales a buscar apoyos fuertes tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Suprema y en el mismo Legislativo.



De hecho, María Mercedes López, quien cuatro años atrás fue la candidata a la Procuraduría General del entonces presidente Juan Manuel Santos, arrancó muy fuerte, pero a menos de una semana de la elección fue perdiendo el apoyo político, incluso de su propio partido, el Conservador.



“El tema del Procurador se define casi siempre a tres días para la elección”, sostiene el también analista político Andrés Fandiño.

Recuerda que Fernando Carrillo arrancó su postulación solo con el apoyo de los liberales, pero que logró conformar una colación que primero sumó a Cambio Radical, luego a la U y finalmente al Centro Democrático, por lo que en la elección alcanzó 92 votos, incluidos algunos del Polo Democrático.



Para los analistas, de ser ternado por el Consejo de Estado, el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao -uno de los más opcionados- podría llegar a consolidar una coalición similar a la de Carrillo, dada su cercanía a Cambio Radical y especialmente al exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

“El Procurador que llegue debe hacer una gran coalición y unificar muchas bancadas. Siempre debe tener peso político, padrinos políticos y apoyo del Gobierno”, dice Fandiño.

Algunos de los más opcionados

Juan Carlos Cortés

​

Tras ser el segundo a bordo del actual Procurador General de la Nación, renunció hace algunos días para aspirar a convertirse en su sucesor.

Cortés se inscribió ante el Consejo de Estado y, según se comenta en los corrillos políticos, genera simpatías entre algunos de los magistrados.

Es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.



Wilson Ruiz Orjuela

​

Vallecaucano de nacimiento y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ruiz es abogado de la Universidad Libre de Cali, con especialización en Derecho Administrativo.



También fue procurador delegado ante el Consejo de Estado y se postuló ante la Corte Suprema. Se lo asocia con el Partido Conservador, pero también genera simpatía en otras colectividades.



Gregorio Eljach Pacheco

​

Tras desempeñarse por ocho años consecutivos como secretario general del Senado, se postuló ante el Consejo de Estado para este cargo.



Es abogado egresado de la Universidad del Cauca, con especialización en Gestión de Entidades Territoriales y Derecho Público y maestría en Gobierno Municipal, todas en la Universidad Externado de Colombia. Fue personero de Popayán.



Enrique Gil Botero

​

Exmagistrado del Consejo de Estado, del cual fue presidente, y exministro de Justicia, Gil se postuló ante la Corte Suprema para manejar las riendas del Ministerio Público.

Es antioqueño y pertenece al Partido Conservador. También ha sido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya había aspirado a la Procuduría durante el Gobierno Santos.

Otros postulados

Ante el Consejo de Estado:

​

Ernesto Amézquita Camacho, Cordero Jaime Buenahora Febres, Lennart Mauricio Castro López, Julio Alexánder Cepeda Melo, Haydn Díaz Garzón, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Juan Manuel Grueso Rodríguez, Claudia Irene Gutiérrez Bedoya, Milton Merchán Solano, Juan Carlos Novoa Buendía, Hernán Alejandro Olano García, José Andrés Omeara Riveira, Leonardo Paez Saavedra, Romeo Edinson Pérez Ortíz, Mauricio Quintero López, Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Hernando Remolina Acevedo, Jorge Eduardo Reyes Amador, Antonio Emiliano Rivera Bravo, Efraín Rojas Doncel, Humberto Antonio Sierra Porto y Marco Antonio Velilla Moreno.



Ante la Corte Suprema:

​

Javier Vicente Barragán Negro, Fabián Enrique Vilar Rubiano, José Francisco Montufar Delgado, Milton Merchán Solano, Daniel Felipe Urrego Achury, Juan Manuel Grueso Rodríguez, Juan Carlos Bolaños Jiménez, Rita Elvira Pineda Villamizar, Jaime Alejandro Guerrero Ramírez, Julio Mendoza, José Joaquín Osorio Ruiz, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, Emiro Viera Silva, Edwin Alfredo Amaya Fuentes, Alberto Yepes Barreiro, Julio Enrique González Villa, Carlos Mario Molina Arrubla, Eduardo Bohorquez López, Luis Eduardo Arellano Jaramillo, Leonardo Páez Saavedra, Gerardo Bernal Montenegro, Carlos Rafael Paredes Cifuentes, Ricardo Martínez Quintero Stewing, José Arteaga Padilla, Luis Alberto Castañeda Hernández, Jorge Armando Otálora Gómez, Carlos Andrés Vega Mendoza, Carlos Acosta Maestre, César Alfonso Díaz Pacheco, Marcela Márquez Rodríguez, José Freddy Restrepo García, Jaime Sánchez García, Wilford Holmedo Buitrago Gómez, Óscar Hernando Sánchez Roa y Cielo Margarita Vega Mendoza.

¿La ‘carta’ de Duque?

Analistas y periodistas, dan por hecho que la ministra Margarita Cabello, sería escogida como la ‘carta’ del presidente Duque para la jefatura del Ministerio Público.

En opinión de ellos, la actual cabeza de la Justicia en el país tiene varias ventajas para aspirar a ese cargo.

Una de ellas es que Cabello acaba de salir del Consejo de Estado, lo que le brinda un amplio conocimiento y cercanía con respecto a ese alto tribunal y sus integrantes.

Además, la Ministra de Justicia representa la Costa Caribe, lo que le granjearía el respaldo de varios congresistas de esa zona del país.

De igual forma, se da por descontado el respaldo del Centro Democrático a su postulación.