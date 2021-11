¿Hasta dónde llegaba el vínculo de Alex Saab con Piedad Córdoba y otros políticos?

No tengo nada qué colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país y no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano (Venezuela)”.



Así de contundente es la carta que el empresario colombiano Alex Saab supuestamente escribió en Cabo Verde y que fue leída por su esposa, Camila Fabri, el pasado 18 de octubre, un día después de que él fuera extraditado a La Florida.



Sin embargo, no ha pasado un mes y ya se supo que la lealtad de quien desarrolló funciones equiparables a las de un ministro de Hacienda para el chavista Nicolás Maduro se había empezado a desdibujar en el 2019, cuando el empresario colombiano se reunió con funcionarios judiciales de EE.UU. “para proporcionar información de inteligencia con respecto al Gobierno venezolano”.



Es por esto que Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, repite: “La lealtad es un concepto que se mantiene hasta que se pierde”.



Y, según le dijo a El País, eso es lo que muchos habitantes del vecino país esperan, para que se pueda conocer “la compleja estructura financiera a través de la cual se canalizaron millones de dólares provenientes de las arcas públicas de Venezuela”.



Todo por cuenta de Saab, quien llegó a ser parte del círculo íntimo del poder chavista del vecino país.



¿Qué espera usted del juicio a Alex Saab en Estados Unidos?



El caso Saab hay que entenderlo en su contexto. No es un empresario que se hizo rico con unos contratos del Gobierno venezolano, eso sería reducirlo a su mínima expresión. Estamos hablando, por el contrario, de quien tenía funciones que iban muchísimo más allá, tenía a su cargo la ejecución de políticas públicas. Por eso ha tenido tanta repercusión. Ha habido otros casos de empresarios corruptos que han sido juzgados fuera de Venezuela y el Gobierno no les ha prestado la menor atención. Pero había políticas públicas que dependían de ese señor. Los periodistas de Armando.info, que fueron los que llevaron el seguimiento a este caso, dijeron que era comparable a un ministro de Hacienda por las competencias que estaba asumiendo, y así es como uno entiende por qué el Gobierno venezolano lo ha defendido tanto. ¿Qué esperamos de este juicio en Estados Unidos? Que se expliquen las razones de esa riqueza: los cargos que se le imputan a Saab son de legitimación de capitales y eso obliga a saber el origen de los fondos, si son lícitos o no, y el proceso a través del cual se pretendían blanquear.



En la medida en que se puedan saber cuáles son los circuitos de flujo económico que utiliza la gente vinculada al Gobierno para limpiar esos capitales, no solo se sabrían las dimensiones de la actividad comercial de Saab, sino las de otras personas.



Él había asegurado que no iba a colaborar con la Justicia de EE. UU. pero esta semana se supo que ya se reunió con ellos...



Una persona es leal hasta el momento en el que deja de serlo. Hay otros casos, como el de ‘El Pollo’ Carvajal, que cuando fue detenido en Curazao hace algunos años expresó lealtad incondicional al Gobierno y fue recibido en Venezuela por altas autoridades del Estado que le agradecieron sus servicios al país, pero ahora está diciendo que va a colaborar. Incluso después de condenado, Saab puede hacer acuerdos con el Gobierno Federal que impliquen una colaboración y el acortamiento de la condena. El ejemplo lo tenemos en ‘El tuerto Andrade’, que habiendo sido condenado por legitimación de capitales, acaba de ver reducida su condena porque colaboró con la justicia federal.

¿Y qué tanto daño le podría hacer a Maduro una posible colaboración de Saab con la justicia de EE. UU.?



El hecho de que él haya estado vinculando a los círculos más íntimos del poder en Venezuela podría llevarlo a dar información sobre cómo se manejan sus flujos económicos o financieros a través del sistema monetario internacional. Fíjese que, a pesar de todos los WikiLeaks e investigaciones en diferentes paraísos fiscales, muy pocos han sido los altos funcionarios venezolanos puestos a la luz por esas investigaciones en el mundo, por lo cual se está hablando de un sistema de ingeniería financiera muy complejo y bien diseñado, que quizá pueda ser puesto de relieve por Saab. Esperemos que sea el caso, para que los venezolanos nos enteremos cómo un país que llegó a tener unos ingresos extraordinarios, ahora está en una emergencia humanitaria compleja.



Se ha dicho que, de confesar, podría salpicar a políticos colombianos...



Hay que remitirse a las investigaciones que ha hecho el grupo de periodistas de Armando.info, quienes han establecido que hay vínculos con colombianos en esta situación. Es lógico, porque es de nacionalidad colombiana y no tiene nada de extraño que su entramado financiero tenga vínculos en ese país, porque ese señor tenía a su cargo el Clap, que es dar bolsas de comida en las zonas populares del país, un programa con un gran presupuesto, que llegaba a millones de venezolanos, que no se puede ejecutar sin ayuda extranjera. En algunos casos esos alimentos eran importados de Colombia y de México, y una de las denuncias es la mala calidad de esos alimentos, con lo cual esas empresas, de Colombia o de México, podrían ser sujetos de investigación por exportar productos sin las calidades para ser consumidos por seres humanos.

"Queremos saber cómo un país

que llegó a tener unos ingresos extraordinarios, ahora está en una emergencia humanitaria compleja". Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia.

En Ecuador se está investigando los nexos de Piedad Córdoba y Rafael Correa con Saab. ¿Qué sabe?



Los compañeros de Armando.info ya habían hablado de ese vínculo. Lo que no sabemos es hasta dónde llegaba la vinculación entre la señora Córdoba y Saab y es una de las dudas que esperamos que él aclare. Ahora, las relaciones de Correa con el Gobierno de Venezuela, es conocido, eran muy estrechas. De hecho, luego de la salida de Correa del poder, el Gobierno venezolano ha tenido una postura constante de solidaridad con los juicios en su contra, pero decir que ha habido un señalamiento particular a Correa en el caso Saab sería faltar a la verdad.



Y antes también se había mencionado a Gustavo Petro…



El nombre de Petro, hay que decirlo con toda transparencia, ha salido pero de una manera tangencial. No ha habido una operación en la que directamente se haya dicho que él esté involucrado. No conozco nombres de otras personalidades de la política colombiana que hayan sido mencionadas, pero lo normal es que hayan otros involucrados. Hasta ahora solo ha salido el de Piedad Córdoba, como el medio que facilitó la entrada de Saab en el círculo íntimo del poder venezolano, y Petro, pero como un elemento que formaba parte de la izquierda que apoya todos los movimientos a favor del Gobierno venezolano fuera del país.



¿Se sabe de otros países donde haya llegado el accionar de Saab?



Precisamente él iba camino a Siria cuándo fue detenido y en Venezuela hay muchos productos de Siria. Hasta hace poco, por ejemplo, era muy común ver aceite de oliva sirio en cualquier establecimiento comercial venezolano. Debe ser consecuencia de esas relaciones entre el Gobierno venezolano y el de Siria, donde estos operadores económicos han servido de flujo. Además, es muy normal que funcionarios venezolanos vayan a Siria. El último viaje que se hizo público del presidente del Tribunal Supremo fue a Siria y llama la atención que un gobierno latinoamericano se preocupe tanto por las relaciones con un país que queda tan lejano y con el cual hay pocos lazos culturales.

"En el caso de los diálogos en México con la oposición, el Gobierno venezolano tiene un doble discurso, que se confirma en el caso Saab". Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia.

En últimas, ¿hasta dónde podría llegar ‘el ventilador’ de Saab?



Ese es el punto, porque no estamos hablando de una persona que se apropió de un millón o de diez millones de dólares, esas son cantidades irrisorias para este personaje. Estamos hablando de miles de millones de dólares del erario público venezolano que eran utilizados (por él) y estamos hablando de que se requiere una estructura financiera muy compleja para poder canalizar esos flujos de capital, para eso es necesario el concurso de diversos actores y no en uno ni en dos sino en muchos países, para poder armar una ingeniería financiera que evada los controles y permita que los capitales pasen de un sitio a otro.



Por eso este caso es tan importante, porque estamos hablando de una estructura muy compleja, para poder evadir controles de legitimación de capitales, a través de la cual se canalizaron millones de dólares.



¿Es por eso que se dice que el presidente Maduro está utilizando esa excusa para suspender los diálogos con la oposición en México?



En el caso del diálogo, el Gobierno venezolano tiene un doble discurso, que se confirma en el caso Saab, porque, por ejemplo, antes del diálogo el Gobierno había dicho ‘o me quitan las sanciones o no hay diálogo’, y no le quitaron las sanciones e igual fueron al diálogo, y ahora que uno pudiese pensar que el caso Saab es de quiebre, pues la preocupación del Gobierno por él era tal que lo lógico es que uno pensara que se acabó el diálogo, la palabra que desde el primer momento ha utilizado sobre esta situación es suspensión, no terminación.



De hecho esta semana un funcionario venezolano ya habló de la posibilidad de volver a la mesa...



Eso nos está diciendo que hay factores externos que le están diciendo al Gobierno de Venezuela ‘no te puedes ir de aquí, y tienes que mantenerte en el diálogo’. Entonces, por mucho que tenga el discurso agresivo de que es inminente que el diálogo se va a acabar, nunca lo termina de acabar, y está confirmado por el hecho de que la salida de Saab no llevó a la terminación del diálogo, sino solo a su suspensión. Así, es posible que en algún momento continúe, y esperemos que sea así, porque lo que los venezolanos queremos son soluciones pacíficas al problema político, que es el origen de todos los problemas de Venezuela. Mientras existan estas diferencias políticas, habrá emergencia humanitaria en el país y, por supuesto, los venezolanos queremos que esto cese



Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia. Especial para El País

La esposa

¿Qué se sabe sobre la familia de Saab, está en Venezuela?



Lo que sabemos es que la esposa está aquí. Incluso ha estado presente en varias actividades que el Gobierno ha organizado, con muy escaso público, en favor de Saab, donde ella ha puesto de manifiesto que él no va a colaborar y que ella se solidariza con la situación de su esposo y exige su liberación. Pero más bien lo que eso demuestra es que ella está protegida por el Estado venezolano y hemos sabido es que hay averiguaciones del Estado italiano de legitimación de capitales sobre ella, su hermana y su cuñada. Entonces, más bien su presencia en Venezuela puede obedecer a evadir esas investigaciones.