Haciéndose pasar por guardas de seguridad, hombres robaron en un supermercado de Cali

Haciéndose pasar por guardas de seguridad, sujetos armados hurtaron un supermercado ubicado en el norte de Cali.



Según confirmó la Policía, el robo se registró en un local de la cadena de tiendas D1, el cual está ubicado en la Calle 52N en el barrio La Flora. Al respecto, las autoridades confirmaron que los sujetos intimidaron a los trabajadores del lugar y los hurtaron de sus pertenencias.



Aunque la Policía llegó al lugar una vez recibió la alerta, no lograron ubicar a los hombres puesto que estos huyeron sin dejar rastro alguno. Según detalló la Institución, no se sabe si algún cliente también fue víctima de los delincuentes.



La Policía, además, detalló que los hechos se registraron hacia las 8:30 a.m. de este domingo 29 de enero y que se encuentran adelantado labores de investigación para dar con el paradero de los implicados en el robo.