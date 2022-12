El congresistas Gustavo Bolívar anunció este sábado 31 de diciembre que decidió renunciar a su curul en el Senado de la República.



De acuerdo con lo manifestado por Bolívar, quien fue elegido por la lista cerrada del Pacto Histórico, una de las razones de su renuncia se debe a que adquirió compromisos laborales con un medio de comunicación. Además, no descartó participar en las elecciones regionales que se llevarán a cabo en el país en este 2023 para elegir nuevos alcaldes y gobernadores.



Según detalló en Twitter, donde compartió su carta de renuncia, su salida del Congreso de la República será de manera inmediata, por lo que a partir de este lunes 2 de enero empezará un nuevo trabajo con el Canal RCN.



"He tomado la decisión de renunciar al Senado. Este lunes empiezo a escribir una novela para el @CanalRCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida. Gracias", escribió Bolívar en Twitter.



​Luego del anuncio de Bolívar, el presidente del Senado, Roy Barreras, compartió la carta de aceptación de la renuncia del congresista y, además, aseguró que con esta desaparece la incompatibilidad para que Bolívar pueda participar en las votaciones regionales.



Incluso, el también senador del Pacto Histórico manifestó que Bolívar quedó habilitado para aspirar a la Alcaldía de Bogotá "si así lo decide".



"Carta de Renuncia de un Senador y Resolución de aceptación el dia de hoy. Con ella desaparece la incompatibilidad por cruce de períodos y queda habilitado para aspirar a la Alcaldia de Bogotá si así lo decide. El

@PactoCol juega en 2023!", precisó Barreras.