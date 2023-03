Gobierno rechazó las declaraciones de Juan Manuel Galán sobre la impunidad al narcotráfico

Por medio de un comunicado, el Gobierno Nacional rechazó las declaraciones del excandidato presidencial, Juan Manuel Galán, quien aseguró que el ejecutivo está garantizando y dando impunidad al narcotráfico de Colombia.



“El gobierno Gustavo Petro está garantizando total impunidad a la cadena del narcotráfico en su integralidad. Desde el cultivo, insumos, laboratorios para pasta base, cristalizaderos para clorhidrato de cocaína (rendido con fentanilo), transporte, logística y lavado de activos”, expresó Galán en su cuenta de Twitter.

El ejecutivo expresó su rechazo y le hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien si tienen pruebas o consideran que funcionarios están generando impunidad, como lo aseguró Galán.



“La política de seguridad y defensa del Gobierno del cambio se basa en indicadores de control territorial y fortalecimiento de la interdicción marítima, aérea y terrestre. Se combate de manera decisiva el narcotráfico bajo la orden del presidente Gustavo Petro de no atacar a los campesinos cultivadores, sino a quienes obtienen las más grandes riquezas de esta actividad ilícita”, expresó el Gobierno.



El ejecutivo aseguró que las Fuerzas Armadas del país han fortalecido su trabajo en la interdicción y la incautación de los cargamentos de drogas ilícitas, que según cifras oficiales con corte al 14 de marzo, se han incautado 189.457 kilogramos de cocaína, 169.375 kilogramos de marihuana, 32.201 kilogramos de base de coca y se han destruido 1.963 laboratorios para la producción de estas sustancias.



“Se requiere de un giro en la política de drogas que golpee la riqueza de los grandes narcotraficantes y no afecte a los campesinos, que son el eslabón más débil de la cadena y quienes, por el abandono estatal histórico, tienen en el cultivo de la coca su único medio de sustento”, informó el ejecutivo.



Y reiteró el Gobierno: “Estas afirmaciones, sin bases en la realidad, lo único que hacen es degradar el debate público que requiere de rigurosidad, toda vez que el narcotráfico es una actividad que cobra miles de vidas en el país y el mundo”.



Finalmente, el Gobierno aseguró que es lamentable que previo a las elecciones regionales el narcotráfico sea usado para generar este tipo de declaraciones.



“El Gobierno Nacional lamenta que, ad portas de las elecciones regionales, unas de las más importantes del país, algunos ciudadanos se encarguen de usar el narcotráfico como narrativa proselitista, poniendo en riesgo la vida de cientos de campesinos”, expresó el ejecutivo.



El secretario general de la Presidencia, Mauricio Lizcano, también respondió: “¡Esto es simplemente falso! Siempre aseguraste que la guerra contra las drogas estaba perdida, esto es lo que ha reconocido el Gobierno cambiando la política antidrogas en la cual continúa: incautación de coca, extradición y sustitución de cultivos”.



Aunque Galán no se ha referido puntualmente al pronunciamiento del Gobierno, sí aseguró en su red social recientemente: “Cuando haces algo, debes saber que tendrás contra ti, los que quisieran hacer lo mismo, los que querían lo contrario, y la inmensa mayoría de los que no querían hacer nada. Confucio”.