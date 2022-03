Francia Márquez: ¿una opción que le suma o le resta a Petro?

“Yo no he dicho nada que no sea verdad, lo que dije es que César Gaviria representa el neoliberalismo, y es verdad, esa no es una mentira, y si no es más de lo mismo, que lo demuestre, que está dispuesto a la construcción de un país que se plantea cambios”.



Con estas palabras, la candidata a la Vicepresidencia por el Pacto Histórico, Francia Márquez, pareció no dar muestras de arrepentimiento, pese a la tormenta política que desató el miércoles, cuando descalificó al expresidente y jefe del Partido Liberal, quien, en respuesta, cortó todo acercamiento con la coalición de izquierda de cara a la primera vuelta presidencial.



¿Será que la actitud de la aspirante a ‘vice’ terminará por convertirse en una piedra en el zapato en el propósito y la necesidad de Petro de sumar votos de otros sectores?, ¿podría pensarse que el temperamento franco de Márquez la llevará a chocar en algún momento con el candidato del Pacto Histórico?



Para empezar por lo último, algunos analistas aseguran que los 783.000 votos que Francia obtuvo en la consulta del pasado 13 de marzo le dan la suficiente autoridad no solo para ser la fórmula vicepresidencial de Petro sino también para no quedarse callada.



Sin embargo, otros reconocen en ella a una lideresa social que sabe reclamar y exigir, pero que no tiene mayor experiencia en el ejercicio político, por lo que incluso antes de la votación ya tuvo un par de choques con el senador y candidato presidencial.



“Ellos han tenido discrepancias. El llamado que Francia le hace a Gustavo es que no olvide que su lucha es por los desposeídos, los vulnerables, los pobres. La discrepancia son más de orden que de lo ideológico”, plantea el politólogo Alejandro Echeverry.



Pero agrega que cree que ella “va a tener la madurez y la capacidad de saber sobrellevar esos imponderables”, después de que se demoraron casi diez días en tomar la decisión sobre su postulación. “Tuvieron reuniones previas, pero él tenía que ser consecuente con lo que se había pactado inicialmente, que el segundo con mayoría de votos lograría la Vicepresidencia”, dice.



Y allí se abre otra línea de debate, porque hay quienes sostienen que la afrocolombiana si bien tuvo una votación destacada y no le resta apoyos a Petro, tampoco le suma muchos, como sí lo hubiera podido hacer otra fórmula perteneciente al centro político.

“Yo no puedo ser la excusa que justifique la llegada al partido que está hoy impulsando al candidato uribista, a Federico Gutiérrez, esa es una decisión que él ya había tomado y lo que buscó fue un trampolín”, aseguró ayer Francia Márquez sobre César Gaviria.

“Llama mucho la atención que Francia Márquez ataque deliberadamente a César Gaviria, pero no ataque a Roy Barreras o a Armando Benedetti, que también son políticos tradicionales. Eso es parte del gran cuestionamiento que yo veo hoy”, dice el consultor político Álvaro Benedetti.



Pero aun así afirma que no cree que haya sido un error haberla elegido como posible ‘vice’, “porque Francia va a permitir acercar una parte de esos votos de centro que hoy están con (Sergio) Fajardo o que no tienen una decisión clara con respecto a quién apoyar”.



Según él, ella representa “un proyecto alternativo que se construye desde la opinión y no desde la maquinaria y la política tradicional”.

Sin embargo, no es un secreto que lo dicho por la lideresa social sobre el expresidente Gaviria sí generó rechazo al interior de la alianza de izquierda, dado que los ‘rojos’ sumaron cerca de dos millones de votos en las legislativas, que podrían marcar la diferencia en la segunda vuelta.



El senador Barreras, por ejemplo, sostuvo: “Al presidente Gaviria hay que respetarlo, porque también representa una institucionalidad de muchos años de ideas liberales en Colombia. Estoy seguro de que vamos a reconstruir esa comunicación. Vamos a buscarlo y a volver a conversar con él porque para ganar hay que sumar”.



Al respecto, Benedetti plantea que “lo que menos puede demostrar hoy el petrismo, el Pacto Histórico y esa candidatura en particular, son divisiones internas. No pueden cometer el mismo error de la campaña de centro, menos cuando ya entramos en la recta final. Puede que haya divisiones, desacuerdos, situaciones en las que posiciones políticas o programáticas, o simplemente el ego de Petro y de Francia entren en discusión, pero estratégicamente tienen que ir unidos”.



No obstante, recordó que, cuando Petro fue alcalde de Bogotá, “el anillo cercano que lo apoyó en la campaña y lo posicionó como alcalde en muy poco tiempo, en muy pocos meses, renunció y se fue del gabinete. Entonces, eso puede ser un antecedente que nos ponga a pensar, pero no creo que ocurra nada parecido en la campaña.

Varios congresistas liberales, como José Lidio García, respaldaron al expresidente César Gaviria en su decisión de dar por terminados los acercamientos con Gustavo Petro.