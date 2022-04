Francia Márquez tomará acciones legales en contra del presidente del Senado, Juan Diego Gómez

La candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez, expresó su rechazo por las declaraciones del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, quien aseguró que la lideresa es respaldada por el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN).



“No me había querido referir a su partido, que acompaña el ELN activo en el terrorismo, a su vicepresidente y celebran la designación de esta mujer y que las antiguas Farc y algunas disidencias se han expresado a favor de su campaña presidencial", dijo Gómez en medio del debate de control político al registrador nacional.



La candidata vicepresidencial afirmó que Gómez tendrá que demostrar ante las instancias judiciales esos supuestos nexos que Márquez desmintió tajantemente.



"Me ha tocado salir huyendo como muchos colombianos y colombianas de la guerra. Es doloroso que cobardemente hoy el presidente del Senado me ponga la lápida encima, y no solo a mí, sino a un pueblo, a una comunidad, a mi familia", expresó Márquez a los medios de comunicación.



La candidata vicepresidencial además confirmó que tomara acciones legales en contra de Gómez: "Nuestros abogados se encargarán de las demandas penales en contra del presidente del Senado que debería por ética respetar, por ética de una institución como el Congreso que hace parte del Estados social de derecho, por lo menos, darse a la tarea de investigar. No tengo ningún prontuario".



La candidata vicepresidencial reiteró que siempre se ha dedicado a luchar por la justicia social y por la paz de los colombianos, puntualmente en representación de quienes no han podido alzar su voz.



"Lo que le incómoda es que hoy una mujer que podría ser la mujer que tiene en su casa trabajando como empleada del servicio, vaya a ser su vicepresidenta, eso es lo que le incomoda", aseguró la lideresa a los medios de comunicación.



La candidata vicepresidencial también rechazó que los grupos armados se refieran a ella.



"Rechazo que cualquier actor armado venga hoy a lavar la cara, este es un mensaje para el ELN, rechazo que venga a lavar su cara con mi imagen. Sabemos que ha sido un actor armado que como muchos otros a violentado los derechos de la gente en los territorios, rechazamos la arremetida paramilitar que tiene incidencia directa desde muchos sectores políticos que han usado la violencia para mantenerse en el poder", aseguró Márquez.



La lideresa reiteró que sus abogados interpondrán una demanda penal en contra de Gómez por injuria y calumnia.



"Mi vínculo es con el pueblo, con las mujeres, con las juventudes, con la gente empobrecida y excluida, a quienes nunca en este país le han permitido la oportunidad de dignificar su vida. Mi vínculo es con los nadies y las nadies de este país. Se está demostrando el nivel de degradación de la política de este país y el nivel de degradación que ellos han generado en las instituciones del Estado colombiano", aseguró la candidata.



Finalmente, respecto a las tres amenazas que ha recibido por parte de las Águilas Negras, la candidata vicepresidencial informó que no ha recibido comunicación por parte del Gobierno.



"Insisto al presidente, en vez de enfocarse en hacer campaña política, que se dedique a cumplir sus funciones y es brindarle las garantías de seguridad no solamente a quienes somos candidatos, sino al pueblo colombiano que se siente inseguro", expresó Márquez.