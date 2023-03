Francia Márquez fue homenajeada por la Gobernación del Cauca, conozca la razón 

La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, fue galardonada con la medalla ‘José Hilario López’ en la categoría Oro, como reconocimiento “a su lucha por hacer valer los Derechos Humanos en Colombia y por representar al pueblo caucano y afrodescendiente desde su mandato”.



La distinción fue entregada por la Gobernación del Cauca, cuyo titular, Elías Larrahondo, quien en el evento al que se asistieron más de cinco mil personas, le dijo a la homenajeada: “Estamos avanzando hacia la libertad de nuestros pueblos, y esto se consigue con acciones como la que usted está emprendiendo por el bien, no solo de los caucanos, si no de los colombianos”.



La ceremonia se llevó a cabo el miércoles 29 de marzo en el parque Francisco José de Caldas de la ‘Ciudad Blanca’ y contó con la participación de alcaldes, diputados, concejales y organizaciones sociales de ese departamento.



Por su parte, la Vicepresidenta, quien nació en el Cauca, les agradeció a sus coterráneos por el reconocimiento y agregó que “es un acto de orgullo, pero, sobre todo, de fuerza. Da fuerza para seguir luchando por cumplirle a Colombia como Gobierno Nacional”.



“Más que un reconocimiento a mí, creo que es el reencuentro entre caucanos, reconociéndonos como caucanos y caucanas en nuestra fuerza, en nuestra valentía, en nuestro amor, pero también en nuestra apuesta de que el Cauca sea un territorio de paz, un territorio de alegría, un territorio de dignidad, un territorio diverso, pero que somos capaces de construirnos entre todos”, también dijo Francia Márquez.



Además indicó que “este departamento puede mandarle un mensaje y un ejemplo a Colombia y al mundo, y es una Cauca que se construye en su diversidad, la diversidad que antes fue vista como un problema hoy aquí se muestra como una virtud, como una oportunidad para seguir construyendo paz”.



A su vez, el presidente de la Asamblea Departamental, Flavio López, también fue asistente al evento de distinción y en medio de su fervorosa intervención dijo: "Compañera de lucha por nuestra causa común los derechos humanos, la vida, el agua y el territorio, es un orgullo verla gobernando desde la perspectiva social".



En medio de su visita a Popayán, la vicepresidenta, Francia Márquez, realizó un recorrido por diferentes lugares emblemáticos de esa ciudad, entre ellos, la Casa de la Mujer y las instalaciones de la Gobernación del Cauca.



Aparte de ello, también asistió a su pueblo natal, Suárez-Cauca, con el fin de atender a los afectados por la crisis climática que azota al municipio.



Por medio de un Tweet, la Vicepresidenta señaló que “nos urge como país hablar de la adaptación al cambio climático y sus afectaciones a territorios y poblaciones excluidas. Esto requiere un esfuerzo estatal mayor. Hoy nos dirigimos a Suárez Cauca, en coordinación interinstitucional, a atender la emergencia por las fuertes lluvias”.



Sin embargo, a pesar de que Francia Márquez recibió esa condecoración por cuidar los derechos humanos de los colombianos, algunos sectores se mostraron insatisfechos porque, precisamente, este miércoles se conoció el asesinato de nueve militares en Catatumbo por parte de la guerrilla del ELN. Defensores de derechos humanos dicen que el Gobierno festeja y, supuestamente, no se preocupa por lo que pasa en el país.