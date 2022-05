Fiscalía citará al Registrador para declarar por presuntas irregularidades en las elecciones legislativas

Tras ejercer su derecho al voto, el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, anunció que en los próximos días será llamado a declarar al registrador nacional, Francisco Barbosa, por las presuntas irregularidades durante las elecciones legislativas.



Asimismo, desde su puesto de votación, ubicado en la Plaza de Bolívar, Barbosa señaló que en los próximos días se presentarán avances investigativos frente a posibles delitos cometidos por jurados durante los comicios electorales del 2022.



“En los últimos días el registrador, Alex Vega, había anunciado que 5.000 jurados habían actuado, según él, en forma dolosa. Por esta razón en los próximos días llamaremos a declarar al Registrador para que nos explique cuáles son los elementos materiales probatorios que él tiene y que tiene su oficina para determinar el carácter doloso de esas actuaciones”, aseguró el Fiscal Francisco Barbosa.



De igual forma, reiteró que estarán alerta ante cualquier delito que pueda afectar el libre ejercicio del voto de los ciudadanos.



“Cualquier hecho de carácter delictivo que realicen en la Registraduría o por parte de los testigos electorales o las personas que están como jurados electorales tendrán responsabilidad penal", manifestó el Fiscal.



A su vez, recalcó que la labor de la Fiscalía no termina con las elecciones el día de hoy, sino que continuarán permanentemente en proceso de investigación en caso de que se presente cualquier hecho constitutivo de delito en Colombia.



Cabe mencionar que la Fiscalía desplegó un cuerpo de más de 5.000 fiscales que acudirán a las regiones y están ubicados de acuerdo con las alertas del mapa de riesgo elaborado por la entidad sobre corrupción electoral o presencia de grupos armados ilegales. Asimismo, se conformaron equipos itinerantes para garantizar seguimiento y una reacción judicial efectiva.



Por último, el Fiscal General de la Nación se refirió a que: “Estamos alerta con el Cuerpo del CTI para desplegar actos urgentes de investigación y asegurar elementos materiales probatorios en caso de que se presenten delitos de carácter electoral el día de hoy”.