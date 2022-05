Federico Gutiérrez denunció que grupos criminales están prohibiendo votar por él

El candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, aseguró que grupo delincuenciales como Eln, disidencias Farc y el Clan del Golfo, van casa por casa y dicen que no puede haber un voto por él, porque pagarán con sus vidas.



Durante un recorrido por el barrio Kennedy, en Bogotá, Gutiérrez declaró que “vemos con mucha preocupación cómo en algunas zonas donde hay presencia de estructuras criminales como el Eln, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, que están obligando a la gente a votar por Gustavo Petro”.



Aseguró que su campaña tiene conocimiento que esos delincuentes han ido casa por casa para decirles a los pobladores de zonas de orden público complejo que nadie puede votar por él. “Le están diciendo a la gente que en esas zonas no puede aparecer un solo voto por Fico Gutiérrez”, aseguró.



Le puede interesar: "Comisión de la Verdad no tiene nada que ver con campañas políticas": Francisco de Roux



Una denuncia en este mismo sentido había hecho el jefe de debate de la campaña presidencial de Fico, Luis Felipe Henao, quien informó que el mayor constreñimiento armado a favor de Petro se presenta en poblaciones de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.



Según manifestó el candidato, “en otras regiones del país se presentarán las denuncias y lo que nosotros queremos es que haya una campaña transparente, que haya una campaña de ideas, que es lo que nosotros estamos proponiendo todo el día”.



Por otra parte Gutiérrez, se refirió a la confesión sobre la infiltración de su campaña que hizo uno de los miembros del Pacto Histórico, hecho que a todas luces es un acto delictivo, y deploró no haber “escuchado de parte de la otra campaña que se rechacen justamente actos como los temas de los entierros simbólicos, donde nos quieren ver muertos”.



“En el país no se necesita más odios, más muertes, no se necesita más violencia; aquí lo que tenemos que hacer nosotros es cuidar la vida de todas las personas. Podemos pensar diferente, pero nos tenemos que respetar y aprender a convivir”, declaró. “Yo aquí no quiero ver muerto a nadie, por el contrario, hay que preservar la vida de todos”, recalcó Fico.



Finalmente sostuvo que pese a esas amenazas seguirá su recorrido por todo el país, inclusive en esas zonas del país donde el Eln se alegró por la designación de la fórmula vicepresidencial de Petro.