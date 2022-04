¿Está perdiendo popularidad antes de la primera vuelta? Responde el candidato Rodolfo Hernández

"Vamos a ver si los ciudadanos de Colombia que se quejan de que los políticos son unos ladrones, atracadores, que no administran, que crean burocracia, que hacen nepotismo, siguen votando por ellos”.



Este es el reto que Rodolfo Hernández les plantea a los electores de cara a las próximas presidenciales.



Él, candidato a ocupar la Casa de Nariño en nombre de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, agrega: “No pueden votar mal el domingo 29 y pretender que el 7 de agosto los gobiernen bien”.



Y a renglón seguido asegura que el juicio que le siguen por presunta responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contrato durante su gestión como Alcalde de Bucaramanga es un montaje para perjudicarlo.



“Cuando recogí las firmas, yo me comprometí a ser independiente, y estoy honrando la palabra”, dice para descartar cualquier alianza antes de la primera vuelta.



¿Por qué los colombianos deben votar por Rodolfo Hernández para la Presidencia de la República?



Muy fácil: Rodolfo Hernández es el único candidato que tiene experiencia en producir riqueza. Si los colombianos miran los otros candidatos, sin demeritar su formación académica, toda la vida han sido empleados públicos, nunca han trabajado por cuenta propia, nunca han pagado ni un peso de nómina, nunca han sabido qué es pagar impuestos. Solamente han pagado los que son obligatorios, las retenciones en la fuente.



¿Y cuál es esa experiencia de la que usted habla?



Tengo el tiempo, he dirigido proyectos grandes, donde se necesita la coordinación de mucha gente. Ya tuve la experiencia de ser Alcalde en Bucaramanga, donde me entregaron realmente un cochinal estos politiqueros, ladrones, atracadores. Organicé la ciudad, pagué todos los robos, déficit fiscal cero; les hice 503 obras, les dejé andando 42. Les dejé más de cien mil millones de plata en las arcas. LLevo más de 52 años trabajando en la calle, en el mercado, con riesgos, como le toca a la gran mayoría de los colombianos. Creo que estos hechos son más que suficientes para hacer un análisis de qué es lo que más le conviene a los colombianos.

“Sin alianzas,

sin hacer campaña con plata robada, estoy dando la cara para enfrentar a esos politiqueros que quieren llegar al poder para seguir en lo mismo”

¿Que la continuación del juicio que se adelanta en su contra haya quedado para el 21 de julio, después de la segunda vuelta, lo perjudica en su aspiración?



Al contrario, me potencia. Quiere decir que los politiqueros que me armaron este juicio, injusto, totalmente montado, porque yo lo que hice fue, al contrario de lo que están diciendo, que me robé $30 millones, regalé todos los salarios que percibí en la Alcaldía. Fueron más de $1192 millones que les entregué a los muchachos más pobres de Bucaramanga, que estaban estudiando en colegios de secundaria municipales.



¿Ha sido un proceso largo?



Total, llevo cinco años en esto. He mandado tres, cuatro, cartas pidiendo la aceleración. A los politiqueros, que son los que mandan en la Fiscalía y la Justicia, les conviene tenerme allí, creyendo que con eso me van a perjudicar. Mire dónde voy, sin alianzas, sin entregar mi libertad ni la de los colombianos que me apoyan, quiere decir que eso me está potencializando, tienen sesgos politiqueros y se roban la plata para comprar votos y no han podido conmigo.



Después de las consultas interpartidistas usted se notó ausente de la esfera pública y, según las encuestas, ha bajado su popularidad. ¿A qué cree que se debe?



Eso lo dicen ustedes. El miércoles estuve en Corabastos (Bogotá) y fue apoteósica mi entrada. Estuve en la Feria del Libro, igual. Participé en el debate de la Feria, pero ustedes, los periodistas, tienen unos sesgos. Entonces, los invito a que miren eso, en lugar de ponerse a hacer afirmaciones temerarias.

¿Pero, entonces, tienen razón quienes aseguran que repotenció su campaña, dándole un giro que consiste en salir a la calle, asistir a los debates y recorrer el país?



Yo respeto los medios de comunicación, tienen libertad de decir todo lo que quieran. Lo cierto es que yo, sin alianzas, sin robarme un peso, sin hacer campaña con plata robada, estoy dando la cara para enfrentar a esos politiqueros que quieren llegar al poder para seguir en lo mismo. Yo invito a todos los colombianos a que piensen eso: ¿a quién van a votar, a ‘Fico’, que no ha trabajado nunca, que ha sido un vago sostenido del Estado?, ¿van a votar por Petro, que va a liberar a todos los que atracaron a Colombia?, ¿van a votar por Armando Benedetti, por Roy Barreras o van a votar por Rodolfo Hernández? Esto es lo que se tienen que preguntar los colombianos cuando estén frente a la urnas, el 29 de mayo.



Usted suele ser fuerte en sus calificativos hacia los otros candidatos. ¿No teme que alguno inicie una acción legal en su contra?



Que la inicie. Ya me metieron 200 denuncias, ya no le tengo miedo a eso. Pueden iniciar todas las demandas que quieran.



A propósito de su reunión con Sergio Fajardo, ¿sigue firme en su idea de llegar solo hasta la primera vuelta presidencial?



Es que yo me comprometí, cuando recogí las firmas, a ser independiente, y estoy honrando la palabra, porque soy una persona de palabra.

La palabra mía es como una escritura pública. Entonces, estoy haciendo honor a eso y los colombianos pueden confiar en esa palabra. No los voy a defraudar.

"A los politiqueros, que son los que mandan en la Fiscalía y la Justicia, les conviene tenerme en este juicio, creyendo que con eso me van a perjudicar, pero, al contrario, me potencia”

Si es elegido Presidente, ¿qué es lo primero que va a cambiar el 7 de agosto, cuando se posesione, de las políticas de Iván Duque?



Sacar todos esos ladrones que están en el Gobierno con chequeras multimillonarias, traicionando los intereses de los colombianos. Eso es lo primero, y hay que hacerlo: si no, no hay con qué hacer nada, porque la plata se la roban. Eso lo sabe usted, lo sabe su papá, lo sabe todo Cali, lo sabe todo el país, la plata se la están robando los politiqueros. Eso es lo que están haciendo, toca parar el robo en seco.



¿Qué les contesta a quienes dicen que usted no conoce todo el país?



Y todos esos que, según ellos, lo conocen a pie juntillas, ¿qué le han dejado a Colombia? 22 millones de muertos de hambre, 17 millones de esos 22 viven con dos dólares; cinco millones, con 1. Déficit fiscal, debemos más o menos el 70 % del Producto Interno Bruto; $275.000 millones de pago de intereses de toda la plata que han prestado, y la mayoría la han despilfarrado, la han vuelto lujo, se la han robado; programas mal diseñados, programas absurdos que no resuelven realmente las necesidades de la gente. Todos esos sabios que ha tenido el país, ¿qué le han dejado? ¡Nada!



¿Está de acuerdo con que los escándalos de estas dos últimas semanas le pueden costar la Presidencia a Gustavo Petro?



Yo creo que sí, pero eso lo decide es la sociedad que estaba pensando votar por él. ¿Con estos dos antecedentes, será que siguen pensando en votar por él o será que van a repensar su voto? Eso lo deciden son los ciudadanos. Vamos a ver si los ciudadanos de Colombia que se quejan de que los políticos son unos ladrones, atracadores, que no administran, que hacen burocracia, que hacen nepotismo, siguen votando por ellos. Vamos a ver qué pasa el 29 de mayo. Yo invito a todos los colombianos a que piensen por quién van a votar. No pueden votar mal el domingo 29 y pretender que el 7 de agosto los gobiernen bien.



Se dice que mucha gente va a votar, no a favor de un candidato, sino en contra de Petro o en contra de Federico Gutiérrez, ¿qué opina al respecto?



Que si la gente va a votar en contra, significa que todo sigue igual, que siguen robando la plata que es de los colombianos, que sigue habiendo hambre, que sigue habiendo ese desempleo tan tremendo, porque la gente dice: ‘me voy a educar, voy a endeudarme con el Icetex, con un banco, para estudiar’, y salen y no consiguen trabajo. ¿Por qué? Porque los políticos destruyeron la producción nacional y uno de esos que destruyó la producción nacional empezó en el Gobierno de César Gaviria Trujillo y su ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, y ellos ahora se presentan como los salvadores de Colombia.

Corchado

Según la revista Semana, la geografía colombiana volvió a jugarle una mala pasada al candidato presidencial Rodolfo Hernández, ya que en una entrevista se le preguntó por la ubicación de la ciudad de Mitú y él respondió que quedaba en Putumayo, cuando es la capital del departamento de Vichada.



Hace algunos meses un seguidor le pidió un saludo precisamente para esta región del país y Hernández, con sorpresa, respondió: “¿Para el Vichada?, ¿eso qué es? , ¿cuál es la capital?”, lo que lo puso en el paredón de las redes sociales.