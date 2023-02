"Esperamos alivios permanentes, no treguas": Jefe negociador del Gobierno sobre cese al fuego con el ELN

Una nueva ronda de conversaciones de la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), inició este 13 de febrero, en Ciudad de México. Los encuentros estarán a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.



En la ceremonia de apertura, que se llevó a cabo este lunes en la capital mexicana, Otty Patiño, jefe de Delegación por parte del Gobierno, se refirió a la paz como política de estado: “en este segundo ciclo debemos avanzar en temas y desafíos hondamente aclamados (…) en este ciclo debemos producir hechos”.



“No vamos a pactar ninguna tregua, sino que vamos a hacer un camino donde sobre lo que se haga no retrocedamos, las acciones para el desescalamiento del conflicto deben ayudar a crear las condiciones para que las comunidades tengan más espacio de libertad y de autonomía para una participación eficaz", aseguró el delegado del Gobierno.



Sobre las expectativas del segundo ciclo de diálogos, Patiño agregó que al finalizar esta etapa: "basados en la noción del cese al fuego hayamos formulado y empezado a implementar decisiones que generen alivios permanentes, no temporales, no treguas temporales”.



Por otro lado, señaló que uno de los grandes objetivos del Gobierno es garantizar la participación de la sociedad civil, tanto en los diálogos como en el proceso de implementación.



Al respecto, Patiño mencionó que la metodología acordada estará enfocada en ir implementando inmediatamente en los territorios los acuerdos que se pactan en la mesa de negociación.



Por su parte, Israel Ramírez Pineda, más conocido por su alias Pablo Beltrán y líder negociador de la guerrilla, ya había manifestado la intención que tenía el grupo armado de acordar un cese al fuego bilateral.



En esta ocasión sostuvo que en este ciclo se acordarán los puntos definitivos a tratar en la agenda de las actuales negociaciones, así como determinar los aspectos clave para lograr una paz integral y duradera.



Las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y el ELN, que se detuvieron por más de cuatro años, luego del atentado de ese grupo contra la Escuela General Santander, se retomaron el 22 de noviembre en Caracas, Venezuela, bajo el apoyo de los gobiernos de Cuba, Noruega y Venezuela como países de garantía



Los delegados de ambas partes permanecerán en Ciudad de México concentrados en cumplir con los objetivos trazados para este ciclo durante las próximas semanas.



Además, el Gobierno Nacional ha manifestado su agradecimiento a México, país garante junto con Venezuela, Chile, Noruega y, más recientemente, a Brasil.