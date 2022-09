"Es absurdo hablar de cese al fuego si no hay negociación": MinDefensa sobre idea de Petro

En rueda de prensa liderada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, acompañado de la Cúpula Militar, Policía y Fiscalía, el Gobierno presentó lo que denomino como estrategia integral por la vida y paz, en la que se trazó la hoja de ruta para cumplir con una de las propuestas como la paz total.



El mensaje que dio el ministro Velásquez, a los que cuestionan la función actual de las Fuerzas Militares, es que “la búsqueda de la paz no significa debilidad”. Razón por la cual fue claro al mencionar que esta propuesta busca articular una acción que disminuya los riesgos en la vida de los colombianos.



El Ministro, además, se refirió al anuncio del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que propondrá un cese al fuego multilateral "en cuestión de días". Al respecto, Velásquez manifestó que todavía no se puede pensar en esa idea porque aún no se han iniciado formalmente negociaciones con ningún grupo delictivo.



"Sería absurdo, que se pudiera hablar de un cese multilateral, cuando en este momento ni siquiera hay una negociación que haya empezado, es decir, sería absurdo pensar que se está planteando para ya el cese multilateral, es una intención. ¿Qué es lo que determina que esa intención se concrete? Los avances que en cada caso se haga con cada una de las organizaciones, de acuerdo además con la caracterización que se tiene de esas organizaciones", comentó el Ministro.



Asimismo, resaltó la importancia de lo que se denominó estrategia integral por la vida y paz, la cual busca defender los derechos de las comunidades más vulnerables como los líderes sociales.



Para esto le pidió tanto al Ejército, Policía y Fiscalía crear un trabajo articulado entre las instituciones, para incrementar esfuerzos en inteligencia, y el accionar de la fuerza pública para seguir combatiendo la criminalidad.



"Ni somos ingenuos, ni la fuerza pública ha recibido ni siquiera una insinuación de bajar la guardia, por el contrario, quiero afirmar con toda contundencia que la búsqueda de la paz no significa debilidad, que las fuerzas militares, ni la policía nacional, pueden dejar ni han dejado de cumplir sus deberes constitucionales", precisó el Ministro.