Encuesta interna, la ruta del uribismo para llegar a la campaña de 'Fico' Gutiérrez

Los miembros del Centro Democrático en compañía de su líder principal, el expresidente Álvaro Uribe, se reunieron este martes para tratar varios temas relacionados con las elecciones legislativas del pasado domingo y las campañas presidenciales a las que podría adherirse el partido tras la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a su aspiración a la Presidencia.



Con relación a quién apoyará el Centro Democrático ahora que no tiene candidato propio y sobre cuál debe ser el norte del partido ante el nuevo panorama político, el expresidente Uribe aseguró que el partido debe buscar hacer parte de la coalición que impida que gane la izquierda radical de Gustavo Petro, para lo cual no se debe llegar de inmediato, sino analizar primero el escenario.



Aunque no habló directamente que el candidato a apoyar será Federico Gutiérrez, el exmandatario sí pidió que la decisión se tome directamente por la militancia y no sólo por las directivas. La adhesión, según se indicó, sería máximo en una semana, por lo cual se preparará un documento para explicar la decisión que se tome.



Es por eso que, Uribe designó para esa labor y además para que hagan una propuesta de trabajo del partido, a los senadores electos Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Alirio Barrera y Miguel Uribe, como también al representante electo Óscar Darío Pérez.



El comité de transición, como lo denominó Uribe, deberá actuar con franqueza, “no debemos ser tapones en la construcción, debemos aportar a la coalición, pero no de manera precipitada”.



Durante el desarrollo de la reunión, que fue de puertas abiertas, se escucharon los cuestionamientos y razones que llevaron a la derrota política del Centro Democrático, ante lo cual, el expresidente aseguró que el directo responsable de la caída es él.



En el encuentro, que contó con la asistencia del excandidato presidencial del partido, Óscar Iván Zuluaga, los congresistas electos y los que se quemaron, Uribe habló por cerca de una hora, para hacer un balance de las razones del "fracaso".



Al respecto, Uribe señaló que “no es un día fiesta, no estamos en bonanza”, y luego asumió directamente la culpa de lo que pasó: “el principal responsable soy yo”. Y de inmediato, el jefe del Centro Democrático anticipó que no tendrá protagonismo alguno en lo que resta de la campaña presidencial, contrario a como estuvo en la campaña por el Congreso.



“En lo que a mi refiere voy a procurar en este momento que empieza de la democracia colombiana, aplicar un principio de una señora santandereana, mucho hace el que no hace estorbo, tenemos que ser muy delicados en este momento de la vida democrática de la patria. Nos disminuimos muchas curules”, sostuvo el expresidente Uribe.



Frente a la campaña, sostuvo que hubo algunos candidatos que trabajaron más que otros, pero resaltó que hubo muchas regiones del país, como el Catatumbo, a donde el partido Centro Democrático no pudo entrar a hacer campaña, porque grupos violentos se lo impedían.



En medio de los diferentes temas que se analizaron, Uribe se refirió al candidato presidencial Gustavo Petro y en particular a los peligros que, según el exmandatario, el candidato de la izquierda representaría si llega a ganar la Presidencia de la República.



Pero sus cuestionamientos a Petro no quedaron ahí. "Cuidado con Petro, hoy de San Francisco de Asís cuando ha sido el mayor incitador

a la violencia" y apuntó además que “Petro es la negación de las oportunidades, Chávez siempre creyó que con el reparto y las nacionalizaciones no le pasaba nada y lo que hizo fue dejar ese país sin empresas, sin empleo y sin oportunidades”.



Tras la intervención de Uribe, habló la senadora María Fernanda Cabal, quien sostuvo que la derrota que sufrió el partido el domingo comenzó con el presidente Iván Duque. “Elegimos un gobierno y no fuimos partido de gobierno... Se gobernó con adversarios”, sostuvo Cabal, pero de forma enfática aseguró ante los asistentes a la reunión que el partido pasa por una etapa de “vacas flacas, pero el partido tiene que rescatar sus ideas y legado del presidente Uribe”.



Coincidió con Uribe en que deben llegar a la candidatura de Gutiérrez, pero que no deben aventurarse a llegar a su campaña de forma inmediata, incluso planteó que se deben mirar otras alternativas, como podrías ser Rodolfo Hernández.



La senadora Paloma Valencia, por su parte, consideró que la decisión del apoyo al candidato presidencial “debe ser colectiva y no es un grupo de congresistas los que definen”. Para eso pidió que se haga de manera urgente la consulta a la militancia del partido para la adhesión.



El senador electo Alirio Barrera, la tercer votación más alta del partido, recordó que la caída del Centro Democrático se reflejó en los casi 900.000 votos que se dejaron de tener porque no estuvo el expresidente Uribe aspirando al Senado.