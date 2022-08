¿En qué coincidieron? Lo que se sabe del tema por el que Petro le dio la razón a Uribe

De forma atípica, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, aseguró que coincide con el expresidente de Colombia y máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, en el tema de la importación de gas.



Desde la Casa de Nariño y junto al presidente de España, Pedro Sánchez, el mandatario Petro aseguró que Colombia no podía depender en su totalidad de Venezuela en la importación de gas.



“El expresidente Álvaro Uribe dice, no queremos depender energéticamente de Venezuela, se refiere al gas, el problema en Europa tiene que ver mucho con independencias energéticas, precisamente respecto al gas, gas que viene de Argelia o Rusia, tubos que pasan por Ucrania”, afirmó Petro.



El presidente Petro le dio la razón al expresidente Uribe en el sentido de que Colombia o cualquier otro país no puede depender de otro territorio.



“La localización de los combustibles fósiles generan ese tipo de distorsiones de paz entre los pueblos, sino que es la guerra de Irak con la de Libia, o la de Siria, las guerras de este siglo. En mi opinión personal, el expresidente Uribe tiene razón parcial en el sentido de que nosotros no debemos depender exclusivamente de ningún país”, explicó Petro.



Además, el presidente aseguró que entre los países debería haber una estrategia que apoye la creación de una red eléctrica que beneficie a todos los territorios.



“Sí podríamos construir un mecanismo de tantos países, que eso mismo genera seguridad y paz que es la propuesta que hemos hecho de una red eléctrica fuerte americana desde Alaska hasta la Patagonia”, explicó Petro.



Además, el presidente reiteró: “Hay que hacer pocos esfuerzos para lograr una red en común y eso abriría otro horizonte totalmente diferente, es que no dependeríamos de tal o de nosotros mismos, sino que toda América dependería de toda América, eso es paz”.



La crítica del expresidente Uribe se conoció por medio de la cuenta de Twitter del exmandatario, quien aseguró que Venezuela le incumplió a Colombia con el gas.



“El riesgo de dependencia en combustibles. Recordar el incumplimiento de Venezuela en gas”, aseguró Uribe el pasado 21 de agosto.



Las explicaciones de los presidentes surgieron en medio de las declaraciones que entregó la ministra de Minas, Irene Vélez, quien aseguró que Colombia comenzaría a importar gas desde Venezuela.