"En mi presencia, ningún insulto al presidente": Uribe defendió a Petro y regañó a militante del Centro Democrático

Durante el foro “Las Regiones vuelven al centro” del partido Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez salió en defensa del presidente Gustavo Petro. Uribe intervino para pedir que se evite el uso de términos despectivos en respuesta a uno de los participantes que se refirió a Petro como guerrillero.



Aunque el expresidente ha dejado muy clara su posición en contra de muchos de los proyectos del actual Gobierno, mostró un firme apoyo durante la intervención de un participante al evento. A quien le dijo que las críticas deben expresarse con argumentos sólidos y no con insultos.



“Yo voy a rogar lo siguiente: En mi presencia ningún insulto al presidente de la República. Todo lo que se quiera decir de oposición con argumentos está bien, pero ningún insulto. Nosotros tenemos un deber con este país y yo a los 70 años lo quiero cumplir”, dijo Uribe.



La incomodidad de Uribe surgió cuando uno de los participantes hizo comentarios despectivos sobre el presidente Petro, refiriéndose a él como "el actual guerrillero que tenemos en Colombia".



Uribe afirmó que, a pesar de los reveses electorales sufridos por su partido, el Centro Democrático no se considera derrotado. Aunque reconoce que los últimos años han sido complicados para él y su movimiento, mantendrán su compromiso y esperan recuperar terreno en las elecciones territoriales.

