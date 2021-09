Con fuertes críticas a las negociaciones de paz con las Farc en San Vicente del Caguán y al proceso de paz de La Habana se desarrolló la comparecencia del expresidente Andrés Pastrana ante la Comisión de la Verdad. En este encuentro habló también sobre el paramilitarismo y los Derechos Humanos.



“No logro entender por qué el presidente Juan Manuel Santos decidió desperdiciar la oportunidad histórica de lograr un consenso en torno a los acuerdos de La Habana, tal como se lo propuse, en una reunión en la Casa de Nariño, después de los resultados del plebiscito”, dijo el exmandatario, quien agregó que “el sistema de verdad, justicia y reparación nació con esa mancha que el entonces presidente le impregnó al desconocer el resultado mayoritario del pueblo”.

Bajo esta misma línea agregó que en su momento le propuso al expresidente Santos hacer un consenso que le daría la legitimidad necesaria al acuerdo con las Farc, pero “lamentablemente él tomó la decisión contraria y hoy estamos viviendo las consecuencias”.



A pesar de todo esto dijo que la Comisión de la Verdad debe prorrogarse, esto con relación a la discusión que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia: “La prórroga del término de su vigencia es un paso que se debe dar para que pueda completar bien su labor”.

Las Farc no le apostaron a la paz



​Con relación a las negociaciones de paz con las Farc en San Vicente del Caguán, Pastrana dijo que él le apostó a la paz, pero el grupo guerrillero no lo hicieron. “Yo siempre quise hacer la negociación afuera, pero Marulanda decía que la paz la hacíamos dentro de Colombia, con los colombianos. Pero la verdad es que Marulanda y los guerrilleros le tenían pavor a subirse a un avión, porque podrían ser capturados y juzgados en el exterior”.



Agregó que la zona de distensión no se la inventó su gobierno pues, según él, este era un instrumento que estaba en la ley.



Otro de los puntos que tocó Pastrana durante su intervención fue hablar sobre la famosa silla vacía, que fue conocido como el primer desplante de Manuel Marulanda contra el proceso de paz. “Dije que si me deja la silla vacía Marulanda, yo me voy a sentar, que si hay una silla vacía también hay una ocupada”.



También habló de los acuerdos para liberar a más de 300 uniformados y de otros acuerdos humanitarios y dijo que las Farc rompieron el proceso cinco veces.



Añadió que la paz atropelló a las Farc, “ellos no estaban preparados, hicimos lo que estaba en nuestras manos, trabajamos por sacar la paz adelante y tristemente no lo logramos”.

Samper y el narcotráfico



​Por otro lado, el expresidente dijo que el narcotráfico es la principal fuente de financiación de la política e incluso de la insurgencia, mencionando a las Farc y al holocausto del Palacio de Justicia. “Colombia no va a alcanzar la paz, ni a reducir la violencia mientras no se logre atacar a fondo el narcotráfico, pues este aún hoy es el principal causante de la violencia en todas sus formas”.



Pastrana añadió que “el punto más crítico lo alcanzaron con la financiación de la campaña de Ernesto Samper por parte de varios narcotraficantes encabezados por el cartel de Cali, con el tiempo se ha descubierto que hasta el Chapo Guzmán dio dinero a esa campaña”.



En este punto, el expresidente entregó al padre de Roux una carta firmada por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, en la que se afirma “que Samper sí sabía de los ingresos de los dineros del narcotráfico en la campaña”.

Combatió a los paramilitares



​Durante su intervención, dijo que en su gobierno se combatió con firmeza a los paramilitares: “Se dieron de baja a 350 de sus miembros y se capturaron a 850 miembros de las autodefensas. Para prevenir cualquier apoyo, se extendió al comandante de la fuerza militar la facultad de retirar discrecionalmente al que incurriera en esas conducta por acción u omisión. Mi gobierno ordenó suspender las entregas de licencias a las convivir, tras las denuncias de que eran fachadas del paramilitarismo”.



Frente al pacto de Ralito (un pacto que se firmó en el año 2002 de manera secreta entre paramilitares y políticos para crear un movimiento nacional), dijo que “fue una reunión ilegítima, sin autorización del Gobierno ni respaldo”.

Derechos Humanos



Frente a esta situación, el expresidente dijo que durante su Gobierno se pasó de 1800 violaciones a los derechos humanos a 112. Agregó que “sin respeto a los derechos humanos no hay legitimación de los mismos. Esto fue un mal que se venía realizando desde tiempo atrás. Muchos creyeron que era una forma de protegerse de la guerrilla, pero como lo dije en ese entonces y lo digo hoy, no pueden pararse sobre los hombros del diablo para alcanzar el cielo”.



Bajo esta misma línea el expresidente habló sobre la Operación Berlín, en donde varios menores fallecieron en ese operativo militar. “En cada una de las actuaciones siempre estaba presente el tema de los derechos humanos, porque sabíamos que no solo la comunidad internacional tenía puestos los ojos sobre nosotros, sino que de nosotros mismos debía venir el seguimiento a la posible violación de los derechos humanos”, dijo.

Su lucha sirvió para el proceso de paz



​De acuerdo con su discurso, Pastrana dijo que le correspondió un complejo periodo de la historia pero que en él “quedaron sembradas muchas de las semillas que hoy están dando frutos, me correspondió una etapa en la que no escatime esfuerzo alguno en la lucha contra el narcotráfico, puse todo mi empeño por lograr la paz, por alcanzar el pleno respeto a los derechos humanos, por lograr el mayor apoyo internacional posible y por rescatar la economía afectada por distintas circunstancias, entre ellas el conflicto”.