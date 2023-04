Elizabeth Taylor asumió como viceministra de asuntos multilterales 

Elizabeth Taylor Jay tomó juramento como nueva viceministra de asuntos Multilaterales de la Cancillería, en acto realizado este domingo en la Isla Cayo Serrana y en presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva.

“Desde esta isla tomamos juramento a Elizabeth Taylor y reiteramos el compromiso del Gobierno. Estamos convencidos de que el cambio es con las mujeres, con las comunidades y con la naturaleza. Es así como haremos de Colombia una potencia mundial de la vida”, afirmó Leyva.



El acto simbólico en el territorio sirvió para invitar al pueblo colombiano a dirigir su mirada hacia los espacios marítimos y hacia los derechos de las comunidades del Caribe asentadas en un territorio fundamental para su desarrollo.



“Este Archipiélago significa paz, unidad y soberanía", resaltó el Canciller, quien enfatizó en que las comunidades, sus prácticas y derechos son propios del ius cogens como principio universal y que su protección y garantía no son prerrogativa del Estado ni de institución alguna, son un mandato.



Leyva manifestó que, a partir de ahora, Colombia se va a hacer más visible en el Caribe e indicó que todas las personas residentes en el Caribe deben ser protagonistas de las nuevas relaciones que queremos desarrollar con los países hermanos de la cuenca.



Finalmente, dijo a los asistentes que desde la Cancillería se tiene el firme compromiso de trabajar en una política de integración y desarrollo sostenible: "El gran caribe se inserta hoy como parte fundamental de la política exterior colombiana".



Taylor, por su parte, agradeció al presidente Gustavo Petro y al canciller Álvaro Leyva por el voto de confianza al nombrarla en el cargo y resaltó que será de “gran prioridad” la estrategia de reintegración con el Caribe, usando como centro la comunidad raizal del archipiélago.



“Con el mismo compromiso, reconociendo los importantes avances que nuestro gobierno ha hecho para lograr la equidad e igualdad de género, nuestra tarea es la de continuar desarrollando la hoja de ruta para la construcción de nuestra política exterior feminista”, señaló Taylor.



Resaltó que “esta es una política institucional y un compromiso del Gobierno del Cambio. Nos asiste la certeza de que la Paz Total se extiende más allá de nuestras fronteras y por eso mi compromiso será el de continuar fortaleciendo nuestras relaciones multilaterales, aportando desde nuestra experiencia como laboratorio de paz y desarrollo sostenible”.



La nueva Viceministra comentó que es consciente de la responsabilidad que implica el cargo en el que se le ha designado y, sobre todo, el hecho de representar a la comunidad raizal. "Entiendo que mi nombramiento no solo es un reconocimiento a las mujeres de nuestro país en todas sus diversidades, en regiones, sino a la comunidad raizal en conjunto", dijo.