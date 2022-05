El senador electo 'Jota Pe' Hernández canceló su apoyo a Rodolfo Hernández, esta es la razón

Menos de diez días le duró el apoyo del senador electo de Alianza Verde, Jota Pe Hernández, al candidato presidencial de la Liga de Gobernantes, Rodolfo Hernández, adhesión que había sido anunciada el pasado 23 de mayo.



El senador electo aseguró que su apoyo a Hernández se originó por el discurso del candidato frente a la lucha contra la corrupción, lo cual coincide con el propósito con el que trabajará en el Congreso de la República.



“Su discurso anticorrupción ha logrado convencer a seis millones de colombianos, pero indirectamente su campaña se ha encontrado con esos a los que yo tanto he denunciado. Ver y escuchar a María Fernanda Cabal, la misma que ha despreciado tanto a los jóvenes, ver a Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria, a Óscar Iván Zuluaga, presenciando las reuniones de los rodolfistas”, afirmó el senador en un video.



El senador expresó que, para él, ver los apoyos del excandidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, y de demás miembros y representantes del uribismo lo hicieron cancelar su apoyo.



“Me causa una profunda indignación, no tengo pruebas de que Rodolfo Hernández esté haciendo alianzas con el uribismo, no me consta que esté haciendo acuerdos programáticos con ellos, o entregándoles Ministerios, sería irresponsable salir a afirmar algo de lo cual no tengo pruebas”, aseguró el congresista.

El senador Hernández reiteró: “No por esto me voy a permitir estar en el mismo lugar en donde están los asesinos de ese pueblo que tanto ha luchado por un mejor país, estar en el mismo lugar en donde están esos miserables ladrones de cuello blanco que tanto se han robado las oportunidades de los jóvenes de mi país”.



El legislador aseguró que no celebrará una eventual victoria junto a los legisladores de siempre, además le hizo un llamado al candidato presidencial para que piense en los colombianos que creyeron en él precisamente por no representar el uribismo, línea política que cada vez se acerca más a Hernández.