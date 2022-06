"El que quiera llegar, que llegue": jefe de campaña de Rodolfo Hernández

Luego de su sorpresivo paso a segunda vuelta, tras lograr más de cinco millones de votos, el candidato presidencial Rodolfo Hernández, y su equipo de trabajo, ya piensan en las elecciones del próximo 19 de junio para definir el nuevo Presidente del país.



En diálogo con Blu Radio, Óscar Jair Hernández, jefe de campaña del exalcalde de Bucaramanga, donde contó un poco sobre lo que se viene para su campaña de cara a la segunda vuelta electoral. Además, habló de la polémica decisión del candidato de no asistir a más debates.



"Esa decisión la toma el ingeniero con el estratega. Tuve la oportunidad de visitar 330 municipios con mi equipo territorial y sabemos la importancia y el cariño que le tienen a Rodolfo en la tierra, en los municipios. Y personalmente nosotros vamos a hacer una reunión porque la estrategia tiene que cambiar, porque no tenemos si no tres semanas para convalidar este triunfo y que más colombianos se adhieran al deseo de llegar a la Presidencia. Considero que el ingeniero debe salir a las ciudades satélite, a las ciudades secundarias, no a las capitales”, expresó.



Asimismo, se refirió al impacto que ha tenido su tan debatida campaña digital, la cual el mismo Gustavo Petro comenzó a criticar tras el cierre de las elecciones el pasado domingo 29 de mayo.



Para esta campaña de Hernández, resalta el nombre Ángel Beccassino, consultor político argentino y quien al parecer está detrás del marketing político del candidato presidencial.

“El ingeniero comenzó desde hace mucho tiempo, empezando desde su campaña a la alcaldía de Bucaramanga con dos argentinos que por amenazas tuvieron que salir del país y llegó a la campaña el doctor Ángel Beccassino: quien ha sido fundamental para una de las tareas o luchas que hemos tenido con el ingeniero, que es convencerlo de salir a las regiones. Él ha sido muy fiel a una estrategia digital, pero considerábamos desde un principio que él debía salir a la región, a tocar a la gente, a hablar con las personas, a escuchar de viva coz cuáles eran los problemas de los municipios y el señor Beccassino ha sido fundamental en lo que se refiere al marketing político”, contó.



Óscar Jair también habló sobre la dinámica de trabajo en el equipo y cómo este comenzó a crecer conforme avanzaba el tiempo y se acercaba el año de elecciones.



“La verdad somos muy pocas personas. Él arrancó escasamente con cinco: que eran su hijo, su secretaria, la persona encargada de comunicaciones y yo; así arrancamos en los primeros Facebook Live todos los lunes a las 7:00 p.m. y fueron integrándose poco a poco personas hasta llegar a 35. Es indiscutible el apoyo como gerente de campaña de su esposa, la señora Socorro Oliveros, sus hijos, su familia, pero realmente en la campaña no somos más de 35… entonces se imaginará la labor titánica para llegar a donde estamos”, señaló.



Por último, el jefe de campaña del hombre de 77 años, Rodolfo Hernández, se refirió al tema de las alianzas para esta segunda vuelta, la seguridad que muestra Hernández frente a las elecciones y el por qué no salió de su casa para celebrar su logro electoral.



"Lo han venido buscando desde hace mucho rato, inclusive hay muy buenos políticos, porque como el ingeniero lo dice: hay algunas excepciones, no todos son malos, y que han venido ayudando al ingeniero de una u otra manera, algunos de frente, otros de manera soterrada porque el partido se los impedía, pero ellos por convicción están con él. Pero sí van a llegar, ya van a llegar, ya están llamando. El ingeniero siempre nos ha dicho que los escucha a todos porque escuchar es gratis. Hay que oírlos para oír al país, pero el ingeniero no les va a cambiar el discurso. Ustedes sáquense de la cabeza que el ingeniero se puede llegar a sentar con el partido Conservador, que dentro de poco tiene una convención para tomar la decisión para saber con quién se va en la segunda vuelta. Pero sáquense de la cabeza que él se va a sentar con las directivas del partido a repartirse las cuotas burocráticas, eso no va a pasar. Así que el que quiera llegar que llegue, porque está demostrado que con Rodolfo está es la gente, no la politiquería, y todo tendrá unos límites, como todo en la vida. Y uno de esos límites es el departamento de Santander, donde él ya demostró que pudo convencer a más de 730.000 personas que él no necesita la clase politiquera de esta región para estar con él. Así que uno de esos límites se conoce como el 'Clan Aguilar' y estamos seguros de que no llegarán a esta campaña", enfatizó.