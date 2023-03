¿El Presidente está conformando un gabinete afín a su ideología?

“Estamos ad portas de que el presidente Gustavo Petro anuncie más salidas de ministros que, lejos de querer mantener una posición radical, han querido verse moderados ante la opinión pública y han expresado sus reparos no solamente a la reforma de salud, sino también a otras decisiones del Gobierno. Entonces, hay una alta probabilidad de que salgan más”.



Así lo considera el analista político Álvaro Benedetti, a propósito de la polémica generada por los cambios de los ministros de Educación, Deporte y Cultura, como lo anunció el Mandatario, después de reunirse con varios partidos de la coalición que le habían expresado sus ‘peros’ sobre la reforma a la salud.



“Este Gobierno del cambio no va a renunciar a las reformas para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas”, dijo Petro refiriéndose a las tensiones generadas en su gabinete, luego de que conociera una carta en la que varios ministros habían objeciones a la reforma a la salud.



En ese sentido, el director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, advierte que “pareciera que el Gobierno está comenzando un proceso de atrincheramiento en sus propios cuarteles ideológicos y que veremos figuras cada vez más cercanas a él y no como se presentó al principio, como una Administración que representa la diversidad de sectores de centro y derecha, y eso puede afectar su gobernabilidad”.



Agrega que “preocupa la manera en la que salieron los ministros, dos de las cuales señalaron que fueron retiradas sin que siquiera se los hubiera anunciado el Presidente de manera personal. Esto dice que sí hay una conmoción en la coalición de Gobierno, que puede llevar a dificultades estructurales para la aprobación de las reformas que se están tramitando y, por consiguiente, quizá en unas cinco o seis semanas se vengan nuevos cambios, si las iniciativas no tienen el éxito deseado en el Congreso”.



De su lado, Benedetti señala que “a Petro le interesa más que nada, en vísperas de conservar el estado de opinión frente a las reformas sociales, mantener las bases alineadas con el discurso del cambio. Pero si internamente en el Ejecutivo hay un ‘fuego amigo’ con posturas de disenso no tan favorables a esas ideas, el Mandatario tendrá la necesidad de removerlos”.



De hecho, fueron muchas las críticas al Mandatario que señalaban que los retiros de los jefes de esas carteras se debían a una estrategia para favorecer a algunos partidos políticos a cambio de que apoyaran la reforma al sistema de salud.



“Llama la atención, a propósito de asegurar las reformas en el Congreso, el acercamiento con el Partido de la U y el Liberal y seguro lo habrá con el Conservador. Además de ese cambio tan drástico en el Ministerio del Deporte, que es un feudo bastante conocido de Dilian Francisca Toro”, añade Benedetti, quien reitera que se debe analizar que las salidas del gabinete se deben a “cómo el clientelismo se toma el Gobierno del cambio, lo cual genera muy mal sabor de boca”.



De su lado, Charry considera que es poco probable que en el inmediato plazo se den nuevos cambios, “pero sí podrían darse en la medida en que avancen las reformas, especialmente las de salud, trabajo y pensiones”.



Explica que “la salida de Alejandro Gaviria se dio en parte porque expresó sus reparos frente a la reforma y en el cabildeo político se ha visto que hay sectores que siguen sus puntos de vista y lo que está detrás de todo esto es que el Gobierno se está cerrando, hay una crisis dentro de la coalición que llevó a Gustavo Petro a ser presidente y que ya se venía viendo resquebrajada”.

No para la polémica

Son varios los líderes políticos y hasta los mismos exministros que han rechazado la salida de los funcionarios de la Administración Petro y la forma en la que se les informó esa decisión.



Uno de ellos fue el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, quien se refirió específicamente a la salida del Ministro de Educación: “Sin duda es la persona más preparada, con más experiencia y que mejor conoce el sistema de salud de Colombia y en educación”.



“Me asiste el temor de que lo que terminó prevaleciendo fueron las exigencias de la ministra (Carolina) Corcho, quien a lo largo del proceso de discusión de la reforma a la salud ha sido intolerante, no acepta las críticas, ni las ideas diferentes. Le debió parecer terriblemente ofensivo el hecho de que se filtrara un documento que efectivamente existía”, agregó.



De igual forma, el exministro de Defensa Diego Molano mencionó ayer en su cuenta de Twitter que “Petro llama al diálogo amplio con la sociedad para aprobar reformas consensuadas, pero saca a ministros que no están de acuerdo con ellas. No quiere diálogo, ni consenso, sino sumisión. Esperamos que el Congreso actúe con responsabilidad y no se doblegue ante presiones ni ‘mermelada’”.



Además, ante los señalamientos de que esa remoción en el Ejecutivo se debiera a una estrategia para que los partidos de la coalición apoyen la reforma a la salud, la directora del Partido de La U, Dilian Francisca Toro, aseguró que durante el encuentro con el Mandatario no se habló sobre la salida de los ministros.



“Nos da pena que haya salido el ministro Gaviria, pero no tenemos nada qué ver, no se habló absolutamente nada en la mesa. Incluso, estábamos todos los presidentes de los partidos, el Partido Verde, Colombia Humana, los del Polo. Puede preguntarle a todos los líderes si en algún momento se habló sobre eso. No teníamos ni la más mínima idea. A la señora del Deporte ni siquiera la conozco”, añadió Toro.



De otro lado, frente a la posibilidad de que haya más salidas en el gabinete, el ministro del Interior, Alfonso Prada, indicó que el jefe de la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo, no se irá del Gobierno por ahora: “No saldrá. Los últimos cambios son una decisión de la discrecionalidad del presidente Gustavo Petro, pero no habrá ninguna otra renuncia”.