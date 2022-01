El fuerte regaño de Álvaro Uribe al concejal del CD que denunció a conductor de inDriver 

El expresidente Álvaro Uribe se unió a las voces que criticaron el accionar del concejal de Manizales por el Centro Democrático, Julián Osorio, quien le tendió una "trampa" a un conductor de aplicación móvil de 60 años, a quien lo multaron y le inmovilizaron su vehículo.



Osorio grabó desde su celular el momento en el que Carlos Gutiérrez, el conductor de 60 años que transportaba al concejal, quien solicitó su servicio a través de la aplicación de InDriver, era requerido por la Policía.



En ese momento, el cabildante por el Centro Democrático denunció que el señor Carlos trabajaba de forma ilegal, al hacerlo a través de la aplicación móvil. Al conductor se le impuso una multa y su vehículo fue inmovilizado y llevado hasta los patios del tránsito de Manizales.

Lea también: La Superintendencia Financiera reveló que en el 2021 los bancos tuvieron utilidades por $11,7 billones



Tras esto, muchos criticaron el accionar de Osorio, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del partido que milita el denunciante.



A través de su cuenta de Twitter, el también exsenador recordó que una de sus propuestas en el Senado "buscaba reglamentar el pago equitativo de la seguridad social a los trabajadores de las plataformas, Uber, por ejemplo, nunca prohibirlas".



Y finalizó su mensaje con un jalón de orejas para Osorio, llamándolo a la reflexión y concluyendo con un tajante "que el mal ejemplo no sea nuestro".

El proyecto que presenté como Senador buscaba reglamentar el pago equitativo de la seguridad social a los trabajadores de las plataformas, Uber por ejemplo, nunca prohibirlas. Y otras de equidad frente a los taxistas, Julián reflexión por favor, que el mal ejemplo no sea nuestro — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 31, 2022

Arrepentido por la forma, no por el fondo

En entrevista con Blu Radio, el concejal Julián Osorio pidió disculpas públicamente y se mostró arrepentido por lo que hizo, argumentando que lo hizo porque es un defensor del gremio de taxistas.



“Yo siempre he sido defensor del gremio de los taxistas, aquí no me puedo esconder (…) Pido excusas públicas por la forma, no por el fondo, a las personas que sintieron que yo humillé al señor Carlos Jaime Gutiérrez, porque las plataformas son legales, lo ilegal es el servicio público que prestan”, expresó.



Según comentó, por este acto lo han amenazado de muerte junto con su familia. "Mi familia está amenazada, estoy amenazado yo y están exponiendo las fotos de mis hijos. Cómo uno va a sentir satisfacción por eso. Repito, le pido excusas públicas a don Jaime, me equivoqué”, dijo.



Posterior al video de la denuncia de Osorio, se difundió uno de Carlos Jaime Gutiérrez, el conductor de 60 años afectado por la "trampa" del concejal, asegurando que necesitaba de $8 millones de pesos para sacar su carro de los patios.



Tras esto, cientos de personas en las redes sociales se unieron para hacer una colecta voluntaria con el objetivo de reunir $20 millones para el señor Carlos. Actualmente, esta alcanzó los $48 millones de pesos.