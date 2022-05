El centro político ya empezó a definirse entre Petro y Hernández

Tal como lo anunció horas después de cerrada la primera vuelta, la Coalición Centro Esperanza, que congrega a los principales dirigentes del centro político, empezó a desagregarse y a definir apoyos para los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial.



El primero en decidirse fue Luis Gilberto Murillo, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, quien este martes oficializó su apoyo a Gustavo Petro argumentando que la aspiración del Pacto Histórico es la que más lo representa.



"Es un gran honor manifestar nuestra adhesión al frente amplio por la paz y la vida que lideran Gustavo Petro y Francia Márquez desde una perspectiva ideológica del centro, para construir ese frente amplio por el país. Colombia ha manifestado una voluntad de cambio y esa voluntad se refleja en la geografía electoral que observamos el pasado domingo", afirmó Murillo.

Otra personalidad que se sumó a las filas de Petro fue la periodista Mabel Lara, ex candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo, a quien Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Petro, le hizo la invitación de sumarse a la campaña de la izquierda.



Lara envió una carta al Nuevo Liberalismo informando su decisión de apoyar al exalcalde Bogotá, el cual argumenta que ese apoyo estaría fundamentado no solo en su ideología, sino también en el propósito que tiene ella de ayudar su región, para cual tendría el respaldo con Márquez.



"He recibido el llamado de una mujer negra, de región que, como yo, ha dado la lucha de manera democrática en las urnas y me ha invitado a acompañarla. Acojo el llamado de mi amiga Francia Márquez en este importante momento de la historia y le entrego mi voto para hacerlo. Mi región, el país de donde vengo ha hablado y la realidad política y mi coherencia ideológica me ubican en esta posición sin titubeos de cara a la segunda vuelta presidencial", escribió Lara en la carta.

Según se conoció en las últimas horas, el Nuevo Liberalismo, encabezado por Juan Manuel Galán, estaría próximo a anunciar su apoyo a la candidatura de Rodolfo Hernández.



En esa misma línea ya se movió el ex precandidato Carlos Amaya, de la Alianza Verde, quien el fin de semana dio a conocer que acompañará a Hernández.



En los círculos políticos hay expectativa también por la posición del exprecandidato Alejandro Gaviria, quien el fin de semana se habría reunido con varias personas de su equipo para dialogar sobre la posibilidad de irse con Petro.



Aunque todavía el exministro Juan Fernando Cristo no ha revelado a quién va a poyar en segunda vuelta, en las últimas horas se difundieron informaciones que aseguran que con su movimiento En Marcha, se podría unir a la aspiración de Gustavo Petro.



También hay expectativa por las posiciones que asumirán otros líderes, como Jorge Enrique Robledo, quien ha sido uno de los grandes contradictores de Petro dentro de la izquierda, y el ex ministro Humberto de la Calle.



El candidato Sergio Fajardo, líder de la coalición de centro, tampoco ha manifestado cuál será su posición para la segunda vuelta, aunque diferentes analistas políticos dan casi como un hecho su posible su adhesión a Hernández, teniendo en cuenta las grandes diferencias ideológicas y personales que mantiene con Petro.