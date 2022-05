El candidato Federico Gutiérrez reitera que no se dejará amedrentar por amenazas

Respecto a las amenazas y presuntas infiltraciones hechas a su campaña, el candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, aseguró que la situación es grave y reiteró que la campaña del Pacto Histórico ha reconocido públicamente que tienen infiltrada a la colación de derecha.



"Vemos cómo ya hay elementos probatorios presuntamente dentro de la investigación que muestra efectivamente era un artefacto con el cuál se grababa y que infiltraron la campaña. Eso es una actividad ilegal, dejo en manos de las autoridades la investigación, pero que campaña tan sucia y cochina, así están de asustados porque saben que vamos a ganar", afirmó Gutiérrez.



El candidato expresó que él ganará en democracia y sin dejarse intimidar por parte de organizaciones criminales, esto por el panfleto del grupo al margen de la ley Águilas Negras en el que fue amenazado, reiteró que por dicha situación no suspenderá sus recorridos por las regiones.



Respecto al contenido de las grabaciones, Gutiérrez manifestó que no le preocupa en absoluto lo que se encontró en el dispositivo, debido a que toda su campaña ha sido limpia.



"Me preocupa que esas amenazas que llegan de esas organizaciones criminales sean los mismos grupos que hoy están apoyando electoralmente a la otra candidatura, en donde están obligando a la gente a votar por ellos y dónde le dicen a la gente que no puede aparecer un solo voto por 'Fico', nosotros proponiendo, ellos en campaña de desprestigio, en infiltraciones, pero además en alianzas con estructuras criminales, las mismas que hoy nos amenazan", reiteró el candidato del Equipo por Colombia.



Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, informó que, al momento de ser notificados de la denuncia, miembros de la Policía Nacional asistieron a la sede de campaña en Medellín para iniciar con la investigación a la cual ya se le abrió una noticia criminal que adelantará la Fiscalía General de la Nación.



El Ministerio además manifestó que en el contenido del panfleto y las amenazas que tienen contenido delicado también estarían involucrados reductos del Clan del Golfo provenientes del Urabá.



“El Gobierno ha dado instrucciones claras de robustecer el esquema de seguridad del candidato Federico Gutiérrez, especialmente en lugares de residencia, campaña, desplazamientos, para garantizar la seguridad”, expresó Palacios.