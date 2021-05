Gabriel Velasco: "El Alcalde no ha buscado recuperar el orden público en Cali"

Andrés Camilo Osorio

El Presidente @IvanDuque ha afirmado que para no distraer el trabajo de la @PoliciaColombia NO vendrá a #Cali. Miles de caleños confiaron su voto en mi y en usted. Para no distraer a la bancada, con su abandono por mi ciudad, renuncio a la vocería del @CeDemocratico”.



Eso fue el trino que el senador Gabriel Velasco publicó el domingo 9 de mayo, a las 5:21 p.m., cuando las redes sociales ‘estallaban’ con videos de lo que estaba pasando en el sur de la ciudad con los indígenas.

“Si hay que hacerse a un lado para que podamos hacer un llamado respetuoso, cariñoso, al Gobierno Nacional, para que le pare bolas a la situación de Cali y del Valle del Cauca, pues lo hacemos”, confiesa que pensó en ese momento.

Sobre las implicaciones de ese tuit y sus críticas al alcalde Jorge Iván Ospina por la forma como ha enfrentado la crisis derivada de las protestas en la capital del Valle, el congresista del Centro Democrático habló con El País.

¿Por qué escribió ese trino?



Porque empecé a recibir toda la información que aparecía por redes sociales, me reventaban el celular llamadas de amigos y pers onas que ni conocía, desesperadas, estaban en pánico. Se sentían solas y abandonadas en ese momento. Yo dije: ‘alguien tiene que decir algo’, y pensé, ‘primero tengo que ser el vocero de los caleños y los vallecaucanos, que ser el vocero del Centro Democrático con el Gobierno. Si hay que hacerse a un lado para que podamos hacer un llamado respetuoso, cariñoso, al Gobierno para que le pare bolas a la situación de Cali y del Valle del Cauca, pues lo hacemos’, y por eso tomé la decisión: pararme del lado de los ciudadanos, que además nos hacían responsables: ¿por qué no hacen nada? Yo sentía mucha impotencia y se me ocurrió mandar un hecho político, que era renunciar a la vocería del Centro Democrático.

¿En la práctica qué significa esa renuncia y es un hecho cumplido?



Yo soy el articulador con el Gobierno, con los diferentes partidos políticos, con la bancada del partido, entonces esa función por ahora la va a tener que ejercer otro senador, que seguramente el partido designará. Y no presenté una renuncia formal, pero sí pública y creo que es un hecho del que todo el mundo quedó notificado.



El martes usted se vio aquí con el Presidente. ¿Hablaron sobre el tuit?



Yo siempre seré respetuoso del Gobierno. Al Presidente lo tienen que rodear los colombianos y el partido, porque está en juego la democracia y la institucionalidad. El destino del país está en que él pueda sacar adelante esta situación tan difícil. Yo lo respaldé antes de que se lanzara y durante su Gobierno, y creo que hoy más que nunca hay que rodear la institucionalidad y al Presidente.

¿Pero hubo algún reclamo?



No, el Presidente es un hombre respetuoso y un demócrata y seguramente entiende mi malestar, mi preocupación. Más bien creo que él tuvo un gesto de grandeza con los vallecaucanos y los caleños al estar aquí recientemente dos veces. Creo que la ciudad, aunque falta mucho, empieza a sentir cambios.

Más allá de los anuncios que hizo, ¿qué efecto concreto cree que tiene la visita del Presidente a Cali?



Es un mensaje de que quiere retomar el liderazgo, el orden público y las acciones de autoridad permanente para proteger a los ciudadanos, tanto para los que protestan como para los que no están protestando, porque él tiene que generarle seguridad a toda la ciudadanía. La seguridad no es de derecha ni de izquierda, sino un principio democrático y el Presidente debe retomar ese valor tan importante y lo está haciendo.



Usted publicó otro trino, donde dice que le expresó al Alcalde su molestia por el manejo de esta crisis...



Creo que el Alcalde está haciendo la cómoda y la fácil. Ha preferido pelotear la responsabilidad a la Gobernación y especialmente al Gobierno Nacional, pero él es la primera autoridad y debió haber protegido a todos los ciudadanos el 28 de abril y tomar el control de la ciudad con despliegue de la Fuerza Pública, pero no para hacer acciones de fuerza sino para enviar un mensaje de seguridad y de contención para que no se fueran a generar hechos vandálicos, vías de hecho y saqueos, como ha pasado en algunas de las últimas marchas en la ciudad. No lo hizo, fue permisivo con el tema de los indígenas, no ha condenado el acto más violento que se genera, que son los bloqueos, y ha dicho que los ciudadanos del sur de Cali son unos paramilitares. Está incendiando, no solo ha sido permisivo. Creo que el Alcalde no puede estar desempeñando una más flaca labor, ha brillado por su ausencia. Parece que le interesara que la ciudad estuviera en caos.

¿En ese mismo sentido iba el ‘jalón de orejas’ que el Presidente le dio a Ospina el lunes en la madrugada?



Creo que se lo dice con mucho respeto el Presidente de la República. Yo se lo digo de frente, mirándolo a los ojos: el Alcalde no ha ejercido como la primera autoridad del Municipio, ha sido permisivo y complaciente, se está haciendo el loco. No ha tomado el liderazgo y la autoridad ni ha buscado recuperar el orden público y creo que es un facilitador para que se genere toda esta situación de caos y anarquía en la que está la ciudad.

Pero también hubo regaño presidencial para la Gobernadora…



Yo he sido crítico con el Gobierno Nacional y con el Alcalde y también tengo que reconocer que la Fuerza Pública que tenemos hoy es muy poquita, pero necesitamos que la Gobernadora y el Presidente ayuden para que tengamos la Fuerza Pública suficiente. Hay municipios que están bloqueados y necesitamos recuperar el orden público y generar acciones de autoridad permanente en todo el territorio, y la Gobernadora también tiene que hacer un esfuerzo en ese sentido. Pero el llamado es para que los tres se articulen, no podemos dejar solo una crítica, tenemos que tratar de avanzar y de que se articulen esfuerzos.

En medio del caos, acusaciones van y vienen, y se ha dicho que detrás de los bloqueos hay intereses políticos tanto de izquierda como de derecha. ¿Qué opina al respecto?



Creo que hoy en día hay rabia, hay odio y se está buscando generar más caos y desinformación para poder desestabilizar la institucionalidad del Estado y socavar la intención pacífica de muchos ciudadanos de protestarles a los que tienen bloqueada la ciudad. Es hábil, pero muy mal intencionado. Yo también he escuchado del otro lado, pero no me gusta ampliar la audiencia, que las bandas criminales que están interesadas en generar el caos están contratando gente para que se haga pasar por policías y por ciudadanía para poder decir que hay paramilitares y que hay ciudadanía que está tratando de matar a los marchantes. Entonces, esto nos termina llevando a polarizar mal y no a buscar puntos de encuentro para salir de esta dificultad, pero yo sí creo que hay unos actores que están buscando el caos, el desorden, la anarquía, para desestabilizar el Estado y la instituciones y quedarse con la democracia de este país, para no soltarla de aquí a muchos años.

¿Qué hacer para unir esta ciudad tan fragmentada y con evidentes carencias sociales y económicas?



En la reunión con el Presidente, hablé de cuatro puntos: hay que establecer unas mesas de diálogo para escuchar las diferentes preocupaciones, molestias, rabias, inconformidades que se tienen y las exclusiones que se están generando hoy en la sociedad, para tratar de avanzar. Segundo, tenemos que expandir la política social del Estado, porque tenemos 42 % de los colombianos en situación de pobreza, es decir 21 millones. Entonces, necesitamos ampliar Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, devolución del IVA, Ingreso Solidario y gratuidad de la educación. Empezar a focalizar en esas personas que podemos determinar en esos diálogos y hacer un trabajo especial en Cali y el Valle del Cauca. Tercero, si tenemos diálogo y ampliación de la política social del Estado, pues también tenemos que recuperar el liderazgo y el orden.

¿Y el cuarto?



Necesitamos que toda la ciudadanía diga no más bloqueos, porque los bloqueos están afectando a los más pobres, a los que los mercados se les ha subido más, porque se genera inflación. Tenemos que lograr que ellos puedan volver a los hospitales, porque se está muriendo la gente porque no tiene acceso a la salud ni oxígeno para el covid ni tratamientos renales, entre otros. Que puedan ir a trabajar, la mayoría de los ciudadanos en Cali viven del día a día, si no salen a trabajar, no comen, y hoy, los que no pueden salir a trabajar, son los más vulnerables; que no hayan peajes en la ciudad ni ‘vacunas’; las personas en el oriente de Cali tienen que pagar hasta tres peajes y ser ‘raquetiados’ para poder salir. Y que la gente vuelva a ver a sus familiares, a tener vida. Por Dios, que nos dejen vivir en libertad. El Valle y Cali merecen estar libres. Creo que todos deberíamos, en un acto de grandeza, condenar los bloqueos. A eso fue a lo que invité al Alcalde: ‘Hágalo usted, que parece ser el único en la ciudad que no lo está haciendo’.

Finalmente, senador, se habla de un distanciamiento entre el expresidente Uribe y el presidente Iván Duque, ¿qué responde?



El diálogo entre ellos creo que es fluido. El partido debe y va a rodear al Gobierno, porque estoy seguro de que lo que está haciendo el Presidente, viniendo a Cali, ejerciendo liderazgo, recuperando el orden público y la autoridad, es el camino, y necesitamos rodear la institucionalidad. El destino del Centro Democrático es exactamente el mismo del Gobierno; si al Gobierno le va bien, al Centro Democrático le va bien, pero así no le guste escucharlo a muchos colombianos que tal vez no nos quieren, el destino del país está en si Duque puede mantener la democracia y la institucionalidad y seguir engrandeciendo este país porque, independientemente de quien llegue, lo que necesitamos son instituciones fuertes, la democracia andando y un país vigoroso. Necesitamos defender esta Patria y que el Presidente está haciendo la tarea en ese sentido, y todos los colombianos debemos rodearlo para que podamos tener patria pa’ rato, independientemente del partido político que la gobierne.