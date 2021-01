Duque replantea la hoja de ruta para los retos de este año

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La hoja de ruta definida por el Gobierno del presidente Iván Duque para este 2021 está atemperada a los desafíos en materia sanitaria, de reactivación económica y de seguridad que enfrenta el país.



Así lo consideran analistas políticos consultados por El País, después de que el Ejecutivo diera a conocer las prioridades de ejecución que estableció durante el Taller de Revisión Estratégica que el Mandatario desarrolló junto a sus ministros y asesores.



Allí se definió que los mayores esfuerzos del Gobierno Nacional estarán enfocados a garantizar la vacunación de 35 millones de colombianos.



“Se discutió la logística, la implementación, la comunicación y el involucramiento de toda la sociedad y particularmente de los entes territoriales” en ese proceso, indicó Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y coordinador de la cumbre realizada el fin de semana.

“Acierta el Presidente al focalizar todos los esfuerzos institucionales y logísticos en la protección de la vida ante la persistencia de esta amenaza biológica que ha cobrado la vida de más de 50.000 compatriotas”, señala al respecto el politólogo Luis Felipe Barrera. Pero la lucha contra el Covid-19 también tendrá otro elemento importante: la recuperación de la economía.



Para ello, según Molano, durante la cumbre se revisaron más de 500 proyectos de inversión por $176 billones, que permitirán la reactivación del país con la generación de dos millones de empleos en los próximos años.



El funcionario agregó que la gestión del Ejecutivo incluirá “el fortalecimiento de mecanismos de educación que garanticen que los jóvenes permanezcan en la educación y se apoye a las familias más vulnerables. Son diez millones las familias que hoy hacen parte de los giros adicionales y de las transferencias que deben permitir un mejor bienestar en este periodo”.



Para la politóloga Stefanía Gaviria Rueda, se trata de una hoja de ruta que recoge necesidades importantes que no solo obedecen a la pandemia sino a la situación general del país y a problemáticas que por años han estado en las agendas de los gobiernos y “siguen todavía tambaleando porque no se les ha encontrado una solución integral y sostenible en el largo plazo”.



En cuanto a la seguridad, el coordinador de la reunión indicó que se dieron instrucciones concretas para la protección de los líderes sociales en las zonas donde se ha registrado mayor violencia en su contra y para acelerar la erradicación de cultivos ilícitos en el país, así como para la eliminación de factores que hacen parte de la cadena del narcotráfico.



Con ese mismo objetivo, Molano añadió que se definió acelerar la inversión de $2,5 billones producto de las regalías en los 170 municipios más afectados por la violencia, la pobreza y el narcotráfico, los cuales hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



Sin embargo, los analistas reconocen que son metas fáciles de conseguir, precisamente debido a la pandemia y a que se trata de un año preelectoral.



“Este es un año de muchas presiones, desafíos, retos e incertidumbre, no solo para el Gobierno sino para muchísimos sectores de la sociedad. Hay que ser muy iluso para creer que se pueda cumplir a cabalidad toda una hoja de ruta, cuando el Plan de Desarrollo Nacional se ve torpeado por una coyuntura que no esperábamos, como lo es la pandemia”, argumenta la politóloga Gaviria.



De su lado, Barrera conceptúa que “es un momento clave sin duda para el Gobierno, en el que debe salir a flote todo el liderazgo para gestionar esta crisis provocada por el Covid-19 y perfilar un legado de Gobierno claro y sencillo que se deberá posicionar ante la opinión pública, máxime de cara a unas elecciones que se anticipan altamente polarizadas y con contenidos populistas que buscarán desvirtuar los logros de la gestión de Duque”.



El analista político Carlos Andrés Arias teme que, como avanzan las cosas alrededor de la vacuna contra el covid, los próximos 18 meses serán el escenario ideal para que el Gobierno aplace temas esenciales para el país.



“Seguramente estos seis meses se van a ir en el tema de vacunas, en los simulacros de vacunación, en cómo se distribuyen los dineros de vacunas, pero en los temas de fondo del país como la generación de empleos, no va a pasar nada”, añadió.



Lo cierto es que los retos del Ejecutivo también abarcan la reconstrucción de la isla de Providencia y el fortalecimiento del medio ambiente.



En cuanto a este último punto, Diego Molano resaltó otras metas: “La siembra de 180 millones de árboles, la introducción de mejores mecanismos de movilidad limpia y eléctrica, y el sector de economía naranja, con la formación de cien mil jóvenes en economía digital”.

Sanciona reforma

​

El presidente Iván Duque sancionó ayer la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), aprobada por el Congreso de la República, tras el proyecto que a instancias suyas presentó la Sala Plena del Consejo de Estado.



Según se ha indicado, la modificación fortalecerá el papel de la corporación como tribunal supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (JCA) y órgano de unificación.



También se agilizarán trámites, puesto que, se ha asegurado, se resuelven las principales contradicciones y ambigüedades del Código, que obstaculizaban el estudio de los casos, y se convierte en un derecho del usuario el uso de las TIC en los procedimientos.



Además, propicia un mayor acercamiento de la jurisdicción al ciudadano, han informado los funcionarios que impulsaron este proyecto de ley que fue aprobado a finales de año por el Congreso.