Director de la Dian propone "legalizar y gravar la cocaína" en Colombia

El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, planteó este viernes una propuesta sobre la cocaína en Colombia que no ha tardado en generar diversas opiniones en el país.



A través de sus redes sociales, Reyes no solo planteó que el estado colombiano debería legalizar la cocaína, sino que además fue enfático en que a esta droga también debería ponérsele impuestos. "Hay que legalizar (y gravar) la cocaína", dijo en Twitter.



Citando un artículo en el que se cuestiona la "timidez que el presidente de EE.UU., Joe Biden, ha tenido para legalizar la cocaína, el Director de la Dian también se refirió a las medidas que actualmente se tienen en el país sobre los evasores. Al respecto, dijo que la evasión de impuestos es una de las razones por las que se ve afectada la economía nacional.



"Y hay que penalizar a los evasores VIP, que año a año le cuestan al Estado entre 40 y 80 billones de pesos que deberían irse a educación, salud, infraestructura y bienes públicos. Como están las cosas, en Colombia no habríamos cogido a Al Capone ni por traqueto ni por evasor", comentó Reyes.

​Luego de conocerse la propuesta de Reyes los comentarios no se hicieron esperar, algunos de ellos criticando el planteamiento. De hecho, uno de los primeros en referirse al respecto fue el senador Carlos Motoa, quien aseguró no estar de acuerdo con lo que manifiesta el director de la Dian.



Incluso, el Congresista manifestó que el gobierno de Gustavo Petro se ha caracterizado por la improvisación y que la idea de legalizar y gravar la cocaína es un ejemplo de ello. Además, mencionó que la propuesta de Reyes no solo no tiene fundamentos, sino que genera preocupación e incertidumbre.



"Basta ya de comentarios que afectan la economía, la política criminal y de seguridad en el país y que generan zozobra en los colombianos, no hay coherencia, consistencia, en esas propuestas quedaríamos como un estado paria aislados del mundo. Preocupan esos anuncios de funcionarios de tan alto nivel en el Gobierno de Gustavo Petro", dijo.