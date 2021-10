Dilian Francisca Toro: "Las transformaciones sociales no son de izquierda"

Dilian Francisca Toro, directora del ahora llamado Partido de la Unión, impuso como cabeza de lista al Senado a la campeona olímpica Caterine Ibargüen y quiere crear una gran fuerza de centro que tenga posibilidad de ganar la Presidencia de la República.



¿Cómo logró hacer la reingeniería del partido en estos meses?



Primero tengo que decirle que cuando llegamos había una problemática que era la unidad del partido y su fragilidad. Entonces era un reto y se ha venido consolidando con diálogo y concertación. En un reto más, que era fortalecer al partido, lo que hicimos fue hacer comunicación interna con el resto de la representatividad y llegar hasta la democratización de los ciudadanos. Lo fortalecimos con diputados, concejales, ediles. Lo otro fue un proceso de inclusión, era fundamental.



Ahora la U será un partido de centro. ¿Cómo explicar que están en un Gobierno de derecha?



Una cosa es lo que se vota en el Congreso por parte de senadores y representantes. Cuando hay discusiones en la bancada sobre algún proyecto que presenta el Gobierno y no estamos de acuerdo, se vota negativo. Así se vio en la primera reforma tributaria. Lo mismo en la ley de salud, fuimos el primer partido que se pronunció en contra.



Otra cosa es lo que estamos haciendo como partido. Creemos que este país está polarizado en los extremos, derecha e izquierda, y no queremos entrar en esa pelea, sino trabajar para encontrar un proceso de unidad, buscar consensos y tener soluciones a la problemática real que vive nuestro país. A la gente no le importa si está en la izquierda o derecha, lo que busca es tener empleo, salud, seguridad, vivienda, educación.

Pero ustedes serían más de centro derecha...



¿Pero por qué nos ve con la derecha? Estamos con la paz, con las transformaciones. Lo único es la seguridad, pero no es de derecha. La queremos todos, tampoco las transformaciones sociales son de izquierda. Lo que necesitamos es entender qué es lo que está sintiendo la gente, qué se necesita y darle soluciones a esas problemáticas.



¿Entonces se siente identificada con la Coalición de la Esperanza?



Estoy hablando de la identidad que tiene el partido hoy y por eso estamos convocando a otros líderes sociales que tengan esta misma convicción de que tenemos que hacer una agenda de soluciones para la comunidad.



¿Cómo va la creación de esa coalición de centro de la que habla?



Estamos hablando, eso es lo más importante. Hay que ir madurando todas estas propuestas e ir haciendo el ejercicio de poder unirnos. Me he reunido con Federico Gutiérrez, con Enrique Peñalosa, con Luis Pérez, con muchos. Además, creo que ahí caben Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria, pero lo tenemos que concretar. Uno no puede dar tiempos, tenemos que esperar y eso es lo que estamos haciendo. Hay que meter a Luis Pérez en la lista.

¿Cuáles son las proyecciones para las elecciones del 2022, cómo está la salud política de la U?



Primero, la gente piensa es con el deseo, muchos querrán ver que el Partido de la U no tenga buenos resultados, pero quiero decirle que así como unos se van, llegan otros. Se ha hecho un proceso muy importante de apertura del partido, han llegado más de 1300 líderes y estamos haciendo un concurso para identificar cuáles de las personas que se han inscrito serán nuestros candidatos. Se han inscrito jóvenes, mujeres, afrodescendientes, población LGTB, ambientalistas, de todo hay y eso es lo que buscamos, diversidad.



¿Pero ellos sí tienen votos?



A nosotros eso no nos importa. Lo que queremos es poder tener gente que quiere aportar y ojalá pudiera salir electa, en esto nadie puede decir cuántos votos van a sacar.



Usted dio un golpe de mano al poner a Caterine Ibargüen como cabeza de lista al Senado, ¿cree que ella va a poner votos?



Lo más importante es que yo quería mostrar que una mujer podía estar como cabeza de lista y no solo es una mujer, sino afrodescendiente, que ha resistido, que tiene un sentido de superación inmenso, además de que quiere servirle al país. Yo me atreví a hacerlo y Caterine va a generar muy buenos resultados electorales, como senadora lo va a hacer excelente.



¿Todo indica que usted será la candidata presidencial de la U?



Yo he venido pensando más colectiva que individualmente. Tengo un compromiso y voy a fortalecer el partido y para eso estoy trabajando. Lo del candidato lo tenemos que definir en el partido, no lo hemos discutido.

