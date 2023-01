Diferentes sectores políticos se solidarizan con Francia Márquez por intento de atentado

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha recibido muestras de solidaridad a raíz de su denuncia de intento de atentado en su contra en su residencia familiar en Suarez, Cauca.



El secretario general de la Presidencia de la República, Mauricio Lizcano, afirmó: “Mi solidaridad con la vicepresidenta Francia Márquez por el hechos ocurridos en Suárez Cauca. He hablado con ella y Desde la Secretaría General haremos todo lo necesario para aumentar las medidas de seguridad para ella y su familia”.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, expresó: “Desde MinInterior rechazamos contundentemente cualquier acto violento que ponga en peligro la vida de nuestra vicepresidenta y hacemos un llamado a todos los grupos al margen de la ley para que se acojan al diálogo que ofrece el Gobierno del Cambio. La paz total es posible”.



La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, expresó “¡Alarmante! Los hechos no solo ponen en riesgo la seguridad y la vida de nuestra vicepresidenta y su familia, también son un atentado contra la democracia. ¡Francia Márquez fuerza y solidaridad, no estas sola!”.



El consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco, manifestó: “Encontrar explosivos por zona que transitaría Francia Márquez es muy grave y señala que algunos sectores del país se resisten a encontrar la paz, solidaridad con la vicepresidenta y que toda la sociedad pida cada vez con más fuerza el fin del derramamiento de sangre en Colombia”.



El senador Humberto de la Calle afirmó: “Total solidaridad con la Vicepresidenta. No hay violencia buena”.



La senadora Martha Peralta Epieyú manifestó: “Mi solidaridad con la vicepresidenta Francia Márquez. Denuncia que integrantes de su equipo de seguridad hallaron más de 7 kilos de explosivos en la vía que conduce a su casa en Cauca. Un nuevo intento de atentar contra su vida. Los violentos NO PASARÁN”.



