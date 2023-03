Día decisivo para las negociaciones del Gobierno con el ELN

Este viernes es un día decisivo para el Gobierno Nacional frente a las negociaciones que adelanta con el ELN. A las 07:00 p.m., se tiene previsto que el presidente Gustavo Petro se reúna con el equipo negociador del ejecutivo. junto a los países garantes y acompañantes del proceso.



En el encuentro, el ejecutivo evaluará las negociaciones que se han adelantado en los dos ciclos que se han adelantado en Venezuela y México, hasta el momento, se tiene previsto que el tercero se realice en Cuba.



“Hoy en la tarde realizaremos esta reunión importante para hacer un análisis de fondo que se han dado de las conversaciones y de cara al eventual inicio del tercer ciclo, hay unos asuntos de mucha preocupación del país que es la continuidad de las operaciones de la guerrilla del ELN en diferentes territorios de Colombia”, afirmó el comisionado de Paz, Danilo Rueda.



Lea aquí: Viajeros pagarían tiquetes solo si toman el vuelo: la propuesta de MinTransporte ante crisis aérea



El Comisionado además aseguró que el ejecutivo buscará consolidar de forma pronta un cese bilateral con el ELN, esto debido a que ese tipo de hechos fracturan la confianza con el Gobierno, con los colombianos que buscan la paz para Colombia e infringe el derecho internacional humanitario.



“Que obren en coherencia y paren ese tipo de acciones y por eso la invitación ha sido desde hace meses atrás, justo porque ellos mismos lo plantean. La decisión que se va a tomar hoy va a ser generar un aceleramiento de esta decisión”, expresó Rueda.



Frente al ataque realizado por el ELN, el máximo comandante del esa guerrilla, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’, aseguró que, al no tener pactado un cese bilateral con el Gobierno, el ELN tiene derecho a defenderse de las ofensivas que realizan las Fuerzas Militares.



“Desde enero del presente año el ELN recibió una serie de ataques y jamás existió pronunciamiento alguno ni de funcionarios del Gobierno ni de los medios de información, señalando dichos ataques contra el ELN como atentados contra la paz”, expresó en Twitter.



Lea también: Petro le hace un llamado a las autoridades ante la actividad y alerta del Nevado del Ruiz



Y reiteró: “El ELN tiene el derecho de responder los ataques que recibe, por cuanto aún no hemos pactado ningún cese el fuego bilateral. Si descalificamos las acciones que realiza el ELN, también habría que descalificar las que hacen las fuerzas gubernamentales”.



Además, 'García' aseguró que en la reunión que tendrá el Presidente y la delegación del Gobierno debería debatirse el tema de los ataques de la Fuerza Pública hacia el ELN.



"En la reunión que ha convocado el Presidente Petro para los próximos días donde se analizará la acción realizada en Guamalito, Norte de Santander, también debe analizarse los ataques realizados por las Fuerzas Militares y de Policía contra el ELN", expresó 'García'.



A esa declaración se sumó la de la delegación negociadora del ELN: “Entendemos el dolor porque lo hemos sentido. Todos los dolores cuentan, son iguales. Son duras las realidades de la guerra, por ello es menester persistir en la construcción de la paz y proseguir en su proceso”.



Le puede interesar: Gobierno Petro ratificó su compromiso con la implementación de la Paz



Finalmente, el jefe negociador del Gobierno Otty Patiño aseguró recientemente que levantar las negociaciones podría ser la peor decisión que pudieran tomar.



Por más cosas que ocurran, incidentes, podemos hacer y por supuesto es una petición para que el país entero, porque lo peor que se puede hacer es suspender los diálogos cuando ocurren estos hechos”, expresó Patiño en entrevista con Caracol Radio.



Desde la Casa de Nariño no se tienen previstas declaraciones a medios de comunicación frente al encuentro, pues este se llevaría a cabo de forma privada.