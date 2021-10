Del set o las canchas al Capitolio: los famosos que buscan un lugar en el Congreso

La candidatura de actores, deportistas, artistas y líderes de opinión que aspiran a ocupar un escaño en el Legislativo a partir del próximo año ha llegado a refrescar la contienda electoral.



El Centro Democrático, el ahora llamado Partido de la Unidad, la Alianza Verde y el Pacto Histórico son las fuerzas políticas que le han dado su aval a personalidades de diversas áreas que ahora quieren conquistar el voto de los electores colombianos.



Uno de los primeros en anunciar su intención de llegar al Legislativo fue el actor caleño Jorge Cárdenas, recordado por su participación en la telenovela de los años 90 ‘Las Juanas’, y quien recientemente hizo parte del elenco de ‘La Ley del Corazón’.



Lo hizo motivado por un anuncio que le escuchó al expresidente y jefe natural del Centro Democrático Álvaro Uribe: “Me gustaría ver en el Senado a personas de la cultura, del arte, como Jorge Cárdenas”.



Fue “una tremenda sorpresa, pero también un gran honor que ventilen mi nombre como una posibilidad para acceder a esa corporación”, dijo Cárdenas días después en una entrevista.



Sin embargo, al parecer el reconocido actor todavía no está muy convencido de cambiar los estudios de grabación por la política.

En cambio, Agmeth Escaf, quien fue el presentador del programa matutino Día a día, ya confirmó su participación en la contienda electoral.



“Queridos amigos y amigas: me hace muy feliz comunicarles hoy que me sumo al Pacto Histórico y que aspiro a representar a mi departamento, el Atlántico, en el Congreso de la República, para continuar desde allí mi lucha por #TrabajoDigno y luchar por mi pueblo y sus necesidades”, escribió el también actor el pasado 22 de septiembre en su cuenta de Twitter.



Para él, los artistas “hemos sido estigmatizados como payasos o faranduleros que queremos llegar a figurar. Otros han sido utilizados para sumar votos y eso ha desvirtuado nuestra participación. Los artistas tenemos una forma diferente de manifestarle a la gente la situación del país”.

Tono sinfónico

Susana Boreal, quien durante el pasado Paro Nacional ganó visibilidad en el país tras dirigir a 400 músicos en la interpretación de una versión “deconstruida” del Himno Nacional en el Parque de los Deseos, de Medellín, también quiere sumar votos para llegar al Congreso de la República.



“Decidí poner mi nombre a disposición de ustedes, de las personas que creen en un cambio. Por eso confirmo mi postulación”, escribió el 17 de agosto en su cuenta de Twitter quien recibirá el aval del Pacto Histórico para buscar un cupo en la Cámara de Representantes para Antioquia.



Por otro lado, la medallista olímpica Caterine Ibargüen también se decidió a dar el salto a la política y buscará llegar al Senado en nombre del Partido de la U.



“Van a escuchar que lucharé por una educación digna para los deportistas y me voy a vincular mucho con las leyes que se relacionen con la familia, las mujeres, las minorías. Será una bonita campaña, porque yo lo he vivido, me ha tocado tan duro y esa será mi voz para que Colombia sea un país con muchas oportunidades”, afirmó la atleta hace dos semanas, tras conocerse que había aceptado la postulación.

Pero las redes sociales ya le notificaron a la antioqueña que la política no es tan ‘dulce’ como el deporte, puesto que las críticas por la elección de partido no se hicieron esperar: “Voy a demostrarles a esas personas que no se sienten bien con mi decisión, que lo voy a hacer bien y que el único beneficiado va a ser mi país”.



Y al grupo de personalidades destacadas en otros ámbitos que incursionarán en la política en la campaña que elegirá representantes a la Cámara y senadores en marzo del 2022 se sumó el hasta hace pocos días subdirector de la Fundación Pares, Ariel Ávila.



Según lo estipulado por la Registraduría Nacional, entre el 13 de noviembre y el 13 de diciembre deberán inscribirse ante esa entidad los candidatos al Congreso.

El reconocido analista de temas políticos y de seguridad y columnista irá de la mano de la Alianza Verde en busca de un puesto en el Senado, después de rechazar una oferta similar que le hicieron desde el Pacto Histórico.



“La situación está terriblemente jodida (...) necesito que actúes ya, quiero que sepas que siempre voy a estar contigo, necesito que tomes con seriedad estas decisiones o si no esto va a ir para peor”, dijo Ávila en el video ‘Una Conversación con Colombia’, que publicó en sus redes sociales para dar a conocer su decisión de presentar su nombre a consideración de los electores.



En el ramillete de recién llegados a la política desde otras profesiones también está el director del Canal 2, de Cali, José Alberto Tejada, quien se dio a conocer en el país por el cubrimiento que hizo del Paro Nacional de este año y por su cercanía con la llamada Primera Línea.



Tejada sería la cabeza de lista a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en el Valle del Cauca, decisión que ha causado malestar en sectores del Polo Democrático.

"El paso de estos personajes es fugaz"

Es importante decir que no es la primera vez que ocurre en Colombia ni en otros países. En varias ocasiones se han presentado deportistas, artistas y líderes de opinión que toman la decisión de tener un nuevo rol desde lo público y esto es interesante porque finalmente esa es la idea del Congreso: ser un espacio para debatir, para llegar a consensos, para hacer propuestas, representar diferentes sectores y definir políticas públicas que necesita el país”.



Esto dice la politóloga María Alejandra Arboleda sobre las candidaturas de figuras públicas que entran a la contienda electoral, tildándolas de frescas y llamativas para la ciudadanía.



La experta explica que, debido al escenario de descontento que se vive en el país, el electorado podría verse interesado en esos nuevos liderazgos, siempre y cuando los candidatos cuenten con una oferta electoral coherente y acorde con el contexto actual.



“Son pocos los que logran hacerse elegir y esto obedece precisamente a que la gente no ve clara la razón por la cual están aspirando al Congreso. A veces incluso lo ven como una estrategia publicitaria y no como una verdadera propuesta política”, dice a su vez Carlos Charry, sociólogo y docente de la Universidad del Rosario.



Señala que tradicionalmente “el paso de estos personajes es fugaz”, pues en ocasiones son avalados por los partidos políticos con el fin de lograr visibilidad y resonancia.

Por otra parte, los expertos indican que el no haber desempeñado nunca un cargo público no resulta un impedimento para el despegue político de estos candidatos ‘alternativos’.



“La recomendación es que se focalicen en un tipo de problemática y lleguen con propuestas específicas, con lo cual van a lograr que la ciudadanía identifique que sí hay una relación entre el personaje y la razón por la cual aspira al Congreso”, dice Charry.



No obstante, Arboleda expresa que, como hay una notable demanda por parte de los ciudadanos de encontrar respuestas en temáticas como la corrupción, el desempleo, la inseguridad y las brechas sociales, estas aspiraciones deben vincular en su agenda política y en su discurso estas peticiones para lograr ser vistos más allá de un artista, un deportista o un líder de opinión.



Así “el ciudadano decidirá votar por ellos porque se siente representado no solamente por lo que son como figuras públicas, sino porque considera que van a tener un buen papel como congresistas para darle solución a sus problemas”, concluye Arboleda.