Juan Felipe Delgado Rodriguez

La Secretaria del Senado del República informó este domingo que el debate de control político y de moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se realizará de manera semipresencial o mixta el próximo jueves 22 de octubre.



El debate, promovido por los senadores Jorge Enrique Robledo y Roy Barreras, se suma al realizado la semana pasada contra el funcionario, el cual será votado este martes 13 de octubre, lo cual levantó inconformismo en los senadores, que habían pedido postergar esa votación.



Los senadores Robledo y Barreras, le habían enviado una carta, en la cual le solicitaban postergar esa votación porque ese mismo día, en la plenaria del Senado se cumplirán la moción de censura al ministro Carlos Holmes Trujillo y un debate por el deterioro de la seguridad en el país.

Puede leer: Cámara ratifica que votación de moción de censura a Mindefensa será el martes

Según el presidente de la Cámara, Germán Blanco, esta “es absolutamente respetuosa del Senado de la República, pero obviamente no es apéndice de este. Su autonomía e independencia no dependen de senadores en particular, máxime si estamos cumpliendo lo establecido en la Constitución y la Ley”.

Anunciamos que el debate de control político y de moción de censura promovido por los senadores @JERobledo y @RoyBarreras respectivamente, contra el @mindefensa@CarlosHolmesTru se realizará de manera semipresencial o mixta el próximo jueves 22 de octubre:Gregorio Eljach Pacheco. — SecretaríaSenado 🇨🇴 (@SecreSenado) October 11, 2020

Otra complicación que salió al debate de moción de censura en las últimas horas, según una información revelada por la Revista Semana, es que el ministro Trujillo estaría pensando en renunciar a su cargo esta misma semana, con el fin de lanzar su candidatura presidencial para 2022.



Sobre esto, el senador Roy Barreras, horas después de conocida la noticia, manifestó a través de su cuenta de Twitter que "La “jugadita” de un Ministro que mientras siguen las masacres y nadie controla el territorio anuncia candidaturas presidenciales:".