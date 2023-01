“Cuando hay dogmatismo, las reformas terminan por hundirse”: Roy Barreras

"¿Con qué financiamos la transición energética?: Con el recurso que tenemos debajo de la tierra. Sin exploración, no hay paraíso. El paraíso es una sociedad de energías limpias, hay que avanzar hacia allá, pero Colombia debe vender su petróleo”.



Así responde el presidente del Senado, Roy Barreras, a la ratificación de la Ministra de Minas de que no se firmarán más contratos de exploración de combustibles en el país.



Pero no es la única advertencia que el vallecaucano líder del partido de Gobierno le hace a los funcionarios del presidente Petro.



“Confío en que sea una reforma consensuada, en la que no se imponga el dogmatismo, porque cuando hay extremismos, las reformas terminan por hundirse y por no ser viables”, asegura sobre la reforma que la Ministra de Salud presentará al Congreso próximamente.



Barreras reconoce que sacar adelante en seis meses todas las reformas sociales que propondrá el Ejecutivo es “difícil”, pero es su gran apuesta antes de renunciar a su curul por el Pacto Histórico.



¿Sigue en firme su decisión de renunciar al Senado este año?

El 20 de julio, terminado mi compromiso con los colombianos, a propósito de garantizar que el cambio se haga realidad, y el cambio son las reformas. Dependiendo, por supuesto, de la decisión primero del ‘Emperador’, porque soy hombre creyente, y de la evolución médica, mi deseo es renunciar el 20 de julio al Congreso, pero retirarme del Congreso no será retirarme de la política.



¿Y cuáles son las reformas que aspira a dejar aprobadas entonces?

Si bien logramos en el primer semestre aprobar la totalidad de las reformas del Gobierno en tiempo récord, las más importantes son las que vienen en esta legislatura, porque representan el verdadero cambio social: la de la salud, la pensional, la laboral, la ley de sometimiento de la justicia, que es quizá la más importante. Pero, además, el Gobierno quiere avanzar en una reforma del Sistema Nacional Ambiental, de la Ley de Servicios Públicos y del Código Electoral, que es anacrónico; más las reformas constitucionales que vienen en trámite: la política y la que garantiza la creación de la jurisdicción especial agraria para hacer justicia con los campesinos de Colombia y que desarrolla el Punto 1 del Acuerdo de Paz.



Son muchos proyectos...

Todo ese paquete de reformas es muy ambicioso, porque tenemos una legislatura corta, atravesada por la Semana Santa y cruzada por el año electoral, de manera que resulta muy difícil lograrlo, pero vamos a intentarlo. Por eso le pedí al Gobierno que recortara el receso del Congreso, para trabajar más tiempo y ganarnos un mes: febrero.



También le he solicitado al Gobierno que en el decreto de convocatoria incluya todas las reformas que he mencionado, además del Plan de Desarrollo y la ley de adición presupuestal.



La senadora Angélica Lozano dice que el Partido Verde no va a cambiar su postura con respecto a las listas cerradas. ¿Cómo va a sacar adelante la reforma política?

Nosotros ya aprobamos en cuatro debates de la primera vuelta la reforma política con los votos del Partido Verde, entonces esperamos contar con ellos. La senadora Angélica Lozano en el pasado siempre ha defendido las listas cerradas, entre otras cosas porque es un compromiso del Punto 2 del Acuerdo de Paz. La lista abierta, mezclada con la maldición del narcotráfico y la corrupción del sistema, ha podrido la política desde el inicio. Los compradores de votos hacen fiestas con la lista abierta, que no elige una ideología ni a un proyecto político ni a un partido, sino al más eficaz comprador y los compradores de votos más eficaces son los más corruptos. Ese es el origen de la corrupción en el poder. Además, es una recomendación de la Misión Electoral y es la única manera de que los colombianos voten por ideas. Hay excepciones meritorias. Digamos que en el pantano de la corrupción clientelista nace una orquídea, pero uno no puede dejar drenar el pantano para salvar dos o tres orquídeas, cuando existen mecanismos de democracia interna de los partidos que permiten que, en el futuro, al tener listas cerradas, se sientan orgullosos de sus candidatos y candidatas... He iniciado diálogos con el Partido Verde, el Gobierno también lo está haciendo con todos los partidos, para enviarles un mensaje final: los actuales parlamentarios, concejales y diputados son también víctimas del sistema.



Sobre la reforma a la salud hay mucha expectativa y críticas. ¿Cuál será la estrategia para aprobarla?

Lo primero que hay que decirles a los colombianos es que se necesita una reforma a la salud. Hay que eliminar la integración vertical, hay que dignificar el trabajo de los servidores de la salud, recuperar la red pública hospitalaria y garantizar la atención primaria en salud, es decir, que la salud tiene que ser un derecho y no un negocio. Pero todo eso no significa destruir el sistema de aseguramiento, hay que mejorarlo, y eso implica una reforma a la salud que garantice a 34 millones de afiliados que no van a quedar sueltos en el limbo, sin que nadie les garantice una red de prestaciones de servicios. El sistema de calidad, información y administración que se ha construido en 30 años hace que el sistema de salud de Colombia, con todos sus defectos, sea el décimo mejor del mundo. Confío en que sea una reforma consensuada, en la que no se imponga el dogmatismo, porque cuando hay extremismos, las reformas terminan por hundirse y por no ser viables.



¿Tras la polémica con el ELN y el no levantamiento de las órdenes de captura de los líderes de las autodefensas se está enredando la Paz Total del presidente Petro?

La historia de Colombia se ha enredado en violencias cruzadas que han dejado centenares de miles de muertes. El enredo es la guerra, la maldición es la violencia, el objetivo: la paz. La paz no es sencilla, sobre todo porque en los últimos cuatro años se perdió el control del territorio por muchas razones... se triplicaron los grupos ilegales y hoy tenemos una realidad de colombianos matando colombianos, todos financiados por la maldición del narcotráfico. Mientras ese negocio maldito persista y persistirá mientras el mundo mantenga el paradigma fracasado del prohibicionismo, pues solo la regulación, como sucedió con el alcohol, permitirá acabar con las mafias; es deber del Estado perseguir a los criminales y esos criminales del narcotráfico pueden tener en la mano tendida generosa del presidente Petro una oportunidad para salvar sus vidas, sometiéndose a la justicia.



Eso es la Paz Total: por un lado, las insurgencias firman un acuerdo de paz y van a la justicia transicional y, por otro, los grupos criminales dejan de matar y el narcotráfico y se someten a la justicia ordinaria en una ley que debe ser radicada para ofrecerles un mecanismo fácil de sometimiento colectivo. Sin ley de sometimiento, no hay Paz Total.



O sea que ese es el proyecto más importante de esta legislatura...

Si bien el legado social del Presidente fundamentalmente tiene que ver con las reformas a la salud, laboral y pensional, lo primero que cualquier ciudadano quiere preservar es su vida, la seguridad de su familia. Un país no puede estar en las garras del narcotráfico y no pueden ser felices quienes se debaten en el miedo de las violencias cruzadas en las ciudades y en los campos.



Lograr apaciguar la muerte es una obsesión noble del presidente Petro que nosotros apoyamos y es la prioridad de toda nuestra tarea: parar la violencia, que abandonen las armas y que los colombianos dejemos de matarnos, que en lugar de sembrar de muerte los campos de Colombia los sembremos de alimentos y Colombia sea una potencia mundial agroindustrial. Eso es posible, si está en paz.



¿Qué gran obra le dejará el Gobierno Petro al Valle del Cauca?

Muchas. En la reunión del Bloque Parlamentario le pedí al Gobierno la declaratoria de la emergencia social, económica y ambiental, a raíz de la crisis de Rosas, Cauca, para garantizar de la manera más rápida ejecutar la doble calzada que conecta a Cali con Quito, es decir, el Pacífico colombiano con el segundo socio comercial y con la frontera marítima del Pacífico. Esa doble calzada, que existe ya de Cali a Santander de Quilichao, significa garantizar la doble calzada hasta Pasto, resolviendo la falla geológica de Rosas, es una macro obra que necesita Colombia. La segunda obra, transversal a esta, que yo esperaría que el Gobierno desarrolle, es la vía multimodal que conecta el Pacífico con la Orinoquía y que sale a Venezuela, rompiendo la Cordillera Central, por Florida hasta Huila. Y la tercera cosa indispensable para la competitividad del Valle es el dragado de la bahía de Buenaventura, que ha venido dilatándose, y ahora el Instituto Nacional de Vías tendrá la obligación, cuanto antes, de adelantar esa licitación y garantizar que Buenaventura no siga perdiendo competitividad.



No puedo dejar de preguntarle por la reiteración de la Ministra de Minas de que definitivamente no se van a firmar más contratos de exploración de petróleo en el país...

Es bueno que lean con detalle las declaraciones del presidente Petro en Davos. Creo que ningún ser humano hoy en el planeta puede negar la obligación que tenemos de parar el cambio climático. Sabemos que estas olas invernales llegaron para quedarse y son culpa del calentamiento global, de manera que la transición energética es una obligación moral con la especie humana. He dicho, sin embargo, con claridad, que esa transición energética no se dará en quince días y que hay que pagarla. Mi pregunta ha sido: ¿con qué financiamos las grandes plantas de energía eólica en La Guajira o el Caribe, donde hay los vientos más fuertes, con qué financiamos las plantas de energía solar, con qué financiamos la transición energética?: Con el recurso que tenemos debajo de la tierra. Sin exploración, no hay paraíso. El paraíso es una sociedad de energías limpias, hay que avanzar hacia allá, pero Colombia debe vender su petróleo, aprovechar el precio del barril y financiar la transición energética. ¿Será Colombia el único país del mundo que sigue sin vender su petróleo?, los demás lo venden, y si nosotros no, nos quedamos sin petróleo y sin transición energética.

Parte médico

Senador, cómo va su tratamiento contra el cáncer y qué dicen los médicos del ritmo tan frenético que usted lleva por su condición de presidente del Congreso?

La vida tiene que tener propósito para que valga la pena luchar por ella, así que el trabajo de mis médicos, en quienes confío, es ocuparse de mi tratamiento, y mi trabajo es sacar adelante las reformas sociales del presidente Petro, así que me dedico a mi agenda y ellos que se dediquen a mi tratamiento.