¿Cuáles quedarán? Presidencia anunció que eliminará más de cinco de sus altas consejerías 

La Presidencia de Gustavo Petro continúa cumpliendo con la promesa de reducir gastos y ahora, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Mauricio Lizcano, aseguró que de las doce altas Consejerías que había, únicamente quedarán cinco.



“Estamos en el proceso de reestructuración donde ya tenemos definidas las Consejerías que vamos a eliminar, solo nos vamos a quedar con cinco Consejerías, con eso esperamos poder operar toda la Presidencia de la República y cada vez más trabajar de la mano con los ministros”, explicó Lizcano en declaraciones.



Las Consejerías que quedarán son: de la Paz, de Jóvenes, la Transformación Digital, de Derechos Humanos y de las Regiones. Lizcano aseguró que las reducciones le permitieron ahorrarse al Estado por el resto de año cerca de $33.0000 millones.



“En talento no es mucho, el ahorro es de $33.000 millones, no es que todos sean salarios, estas altas Consejerías tenían presupuestos, cada Consejería tenía $8.000, $5.000, $9.000 millones, el ahorro es de los meses que quedan, el otro año puede ser alrededor de los $100.000 millones”, explicó el director Lizcano.



El director del Dapre de igual forma confirmó que la Presidencia no estará afectando a quienes sean vulnerables o tengan bajos ingresos.



“Aquí no estamos tocando a nadie de bajos ingresos, ni personal auxiliar, ni administrativo, ni secretarias, ni conductores, ni auxiliar de servicios, aquí lo que estamos es tocando los altos salarios de las personas que eran asesores de los altos consejeros que se ganaban $18 millones, los consejeros que se ganaban $20 millones, etc”, afirmó Lizcano.



El director del Dapre también se refirió a la radicación ante el Congreso de la modificación a la ley de orden público en la cual se estableció que será un único fondo el que maneje los recursos de la paz.



“Lo que se busca es que realmente se pongan al servicio para la paz, porque muchos de estos fondos, en el anterior Gobierno, estaban al servicio del conflicto o de la guerra; de ahí se pagaban militares o drones, no se utilizan realmente para la paz”, explicó Lizcano.