Crónica de una salida anunciada: así tumbaron los conservadores a Trujillo e impusieron a Cepeda

Aunque suene a trillado, lo que le pasó al senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo fue la crónica de una muerte anunciada o mejor la crónica de una salida anunciada. Trujillo, uno de los dirigentes azules paisas mas veteranos llegó a la presidencia del Directorio Nacional al final de junio de 2022 y su encargo iba hasta el otro año, pero tan sólo pudo estar menos de ocho meses por lo problemas que empezó a tener en esa dignidad.



La crisis reventó en las últimas horas, cuando circuló entre la bancada en el Congreso en donde se notificaba que agradecían a Trujillo su labor, pero que ahora la dignidad la ocupaba el senador barranquillero, Efraín Cepeda Sarabia, quien ya ha ocupado ese cargo durante el mandato de Juan Manuel Santos.



Las molestias contra Trujillo comenzaron desde el momento en que selló, desde junio pasado, la alianza con el presidente Gustavo Petro, comprometiendo al partido al apoyo a diversos temas del nuevo gobierno, y de paso, según han expresado algunos sectores del conservatismo, a que él recogería la participación burocrática en la nueva administración. En su momento se habló que el conservatismo tendría el control de todo el sector del transporte.



De hecho se habla que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, más que representar al conservatismo en el gobierno es la cuota de Trujillo. Los distanciamientos con Trujillo los ha evidenciado en particular el senador y expresidente del partido, Efraín Cepeda, quien es uno de los dirigentes de mayor peso del conservatismo.



Esas discrepancias al interior del conservatismo, desde donde se ha mostrado al gobierno que no hay un apoyo unificado al presidente Petro, sería otro de los problemas que tiene Trujillo con el mandatario, quien según contaron fuentes conservadoras han empezado a tener distanciamiento.



Según se comenta el mandatario dejó en manos del sector político del senador Germán Blanco, el manejo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la cual se aseguraba también le correspondería al presidente Trujillo.



En las últimas hora se conoció que ya hay decisión del gobierno nacional de designar en la dirección de Coljuegos al exconcejal de Bogotá, Roger Carillo, como una cuota de los conservadores costeños, en especial del senador Cepeda.



Sobre Trujillo además cayó un nuevo cuestionamiento porque el fin de semana pasado comprometió el apoyo del conservartismo antioqueño a la candidatura a la Gobernación del exsenador liberal Julián bedoya, a quien le tienen varios procesos judiciales en marcha, pero al parecer es quien tendría el apoyo del Pacto Histórico, es decir la 'bendición' del presidente Petro para ser el candidato.

La carta

La carta con la cual dieron el golpe al senador Trujillo, fue firmada en primer lugar por los representantes y senadores conservadores costeños, como también algunos antioqueños, sin embargo la carta se intentó frenar hasta cuando llegara del exterior el actual presidente, pero finalmente logró la firma de la mayoría de la bancada.



En el documento, los congresistas expresan que “los abajo firmantes miembros mayoritarios acreditados del Directorio Nacional Conservador valoramos y resaltamos la labor realizada por el actual presidente del Partido, Carlos Andrés Trujillo, quien interpretó de manera adecuada y democrática la realidad política del país, frente a la cual nuestro partido juega un papel fundamental en el mantenimiento y fortalecimiento de la democracia y las instituciones del Estado”.



Sin embargo luego expresan que Trujillo no es el presidente que necesita el conservatismo porque requiere mayor reconocimiento. “Estamos viviendo momentos de cambio y en aras de mantener la congruencia con nuestra colectividad y de cara al proceso electoral regional que se avecina, el cual es fundamental para nuestro partido, respondiendo de manera asertiva con los más altos niveles de responsabilidad y consenso, como directivas nacionales estimamos necesario que, para esta coyuntura política, continuemos con un vocero con trayectoria nacional reconocida, con un liderazgo inspirador e incluyente, que nos lleve a mantener el trabajo que hasta la fecha ha sido exitoso”, dice la carta.



Y luego anunciaron lo que ya era un secreto a voces, que el nuevo jefe del conservatismo sería Cepeda. "... habiendo sido dos veces presidente del Partido Conservador, presidente del Congreso y con la mayor experiencia política en el Congreso, consideramos que el senador Efraín Cepeda Sarabia es la persona idónea para conducir nuestro curso político en este momento nacional”.



De inmediato la bancada le fijo cuál debe ser el norte de Cepeda, trabajar por recuperar la credibilidad del conservatismo y acompañar al gobierno en los asuntos en que el partido esté realmente identificado. “Su misión, senador Cepeda, no es fácil, no son menores los retos y desafíos que afrontamos, es el tiempo de reconectarnos con nuestras bases, con nuestros valores, siempre nuestra fortaleza política ha estado en las regiones y debemos enfocar nuestros esfuerzos en mantenerla para seguir construyendo oportunidades para todos los colombianos”, indica el documento



Para descartar cualquier irregularidad en la designación de Cepeda o posible impugnación de Trujillo, los congresistas señalan que “con las facultades que nos da los Estatutos del Partido Conservador, elegimos mayoritariamente como presidente al Senador Efraín Cepeda Sarabia, reiterándole nuestros agradecimientos al senador Trujillo por el trabajo realizado por el fortalecimiento de nuestra colectividad”.