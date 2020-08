Pandemia del coronavirus en Colombia cambió la agenda del presidente Iván Duque

Natalia Moreno Quintero

El Presidente al que le tocó enfrentar la pandemia del Covid-19. Así pasará a la historia Iván Duque Márquez, independientemente de las ejecutorias que logre realizar durante los dos años que le quedan como inquilino de la Casa de Nariño.



En eso coinciden diferentes analistas políticos y observadores, dada la profunda dimensión de la actual emergencia sanitaria que afecta al país y al mundo, pero también por las implicaciones que ya se están avizorando por lo menos a nivel económico y social en el territorio nacional.



Lo cierto es que desde marzo pasado al Mandatario más joven de la historia reciente de Colombia le cambió de manera sustancial su agenda de Gobierno.



Ordenar un aislamiento obligatorio para toda la población, decretar el Estado de Emergencia Económica y Social, e informar todos los días en su programa de televisión las incidencias de la pandemia son iniciativas que sin duda no hacían parte de lo que tenía previsto para su cuatrenio.



Según varios analistas, son más los puntos a destacar en esta gestión, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una crisis totalmente inesperada y que no se sabe hasta cuándo permanecerá entre nosotros.

“La pandemia es un problema mundial y requiere soluciones multilaterales. Iván Duque lo que hizo toda su vida fue trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un organismo multilateral. Para él es más fácil manejar una crisis teniendo que coger el teléfono y llamando a las personas que había conocido de Europa y Asia para que lo ayudaran a traer ventiladores a Colombia y para poder vender bonos para que la economía no se cayera. El escenario perfecto para un tipo que se había formado más en el multilateralismo que en la política del uno a uno en Colombia”.



Ese es el diagnóstico que tiene sobre el Mandatario el analista político Pedro Viveros, quien agrega que el virus ha permitido que los colombianos conozcan el verdadero liderazgo de Duque como presidente, desligado de la ‘sombra’ de su mentor, Álvaro Uribe Vélez, que, según él, permeaba cualquier acto de Gobierno antes de la pandemia.



Agrega el experto que ‘Prevención y Acción’, el espacio que se emite casi todos a las 6:00 de la tarde le ha permitido a los ciudadanos conocer más el carácter del hoy Jefe de Estado, lo cual no había sido posible por el ambiente de polarización política reinante en el país.

118 decretos legislativos ha expedido el presidente Iván Duque en el marco de las dos fases de la Emergencia Económica y Social.

A su vez, el también analista político Héctor Riveros reconoce que, tras la llegada de la emergencia sanitaria, la favorabilidad del Mandatario entre los colombianos subió frente a los niveles que venía manejando desde su posesión, el 7 de agosto de 2018, pero asegura que ha ido bajando.



“El Presidente está en una dificultad sobre su estrategia, porque la pandemia se alargó más de lo previsto y ha tenido una dinámica creciente. Hace un par de meses todavía creíamos que Colombia iba a tener unos niveles relativamente bajos de contagio y eso no pasó, desgraciadamente. Entonces, ahí tenemos un problema y el Presidente no puede cobrar como victoria que Colombia sea uno de los países con bajo contagio”, añade el experto en política.



Para Riveros, en unos meses, cuando el Covid-19 ya no sea el tema principal de preocupación para la ciudadanía, sino el desempleo, es muy posible que Duque termine de perder una de sus principales banderas de Gobierno: el crecimiento económico.



Por ello, en su opinión el escenario para el Ejecutivo no es muy positivo “porque todo indica que la pandemia va a ser más larga de lo que se esperaba. Nadie vislumbra que de aquí a diciembre no tengamos una situación de contagio y la dinámica en América Latina nos ha demostrado que el descenso de casos es muy lento”, argumenta el experto.



Entre tanto, la politóloga Claudia Dangond considera que el coronavirus puso a la Administración central a luchar contra los efectos negativos que ha traído y puede seguir generando en la salud, la economía y otros aspectos de los colombianos.



No obstante, destaca que hay una bandera de su Gobierno que el Jefe de Estado no solo no ha perdido en medio de la pandemia si no que la ha reforzado y es la defensa de la institucionalidad. “A pesar de las circunstancias, todas las instituciones han funcionado. El Congreso no se ha cerrado, la Justicia mal que bien sigue funcionando, no ha habido medidas en contra de las libertades y se sostuvo el esquema Gobierno–oposición”, señala Dangond.



Reconoce eso sí, que es muy probable que el Covid-19 siga haciendo parte de la agenda del Presidente por buena parte del resto de su mandato, puesto que ya se habla de los enormes desafíos que el país tendrá que enfrentar de cara a la llamada pospandemia.



Para ella, justamente la permanencia de la pandemia en el territorio nacional redundará en el mejoramiento de las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo durante los próximos dos años, puesto que el país estará concentrado en las posibilidades de sacar adelante la economía y otros aspectos sociales derivados de la emergencia sanitaria.

Medidas importantes

Según el Gobierno Nacional, las medidas que se han adoptado hasta el momento para enfrentar la expansión del coronavirus en el país se pueden clasificar en tres fuentes primordiales:



Las medidas sanitarias y de emergencia sanitaria; las de emergencia social, económica y ecológica, y las medidas de orden público y otras de carácter ordinario.



Sin duda, una de las más importantes fue el “aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos, desde el próximo martes 24 de marzo a las 23 y 59 horas”, la cual le fue comunicada al país por el Mandatario el 20 de marzo pasado.



Tres días antes Duque había anunciado la adopción del Estado de Emergencia Económica y Social a nivel nacional, doce días después de que el coronavirus hubiera registrado el primer caso en Colombia y la pandemia ya sumara 75 contagios.



El 6 de mayo, el Jefe de Estado informó que decretaba una segunda Emergencia Económica para seguir enfrentando la pandemia y sus consecuencias en el territorio nacional, la cual estará vigente hasta el próximo 31 de agosto.