Corte Suprema de Justicia avala extradición de Jesús Santrich

Valentina Rosero Moreno

La Corte Suprema de Justicia emitió la tarde de este jueves, un concepto favorable para la extradición del disidente guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, quien es solicitado a responder en los Estados Unidos, por delitos de narcotráfico ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York.



La decisión, emitida por la Sala de Casación Penal, determinó que es procedente la entrega del guerrillero, ya que es un desertor armado del Acuerdo para la Paz, firmado por el Gobierno Nacional con las Farc.



Así mismo, ‘Santrich’ deberá responder por conductas de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, mismas que le son imputadas en el extranjero, pues no tienen relación con delitos políticos.



Según la Corte, el hecho de que el guerrillero no se encontrara privado de la libertad, por decisión que en su momento adoptó la Sala de Revisión de la Justicia Especial para la Paz, JEP, no inhibe a la Corte de conceptuar favorablemente la extradición.



Hernández Solarte es requerido por delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, delitos cometidos entre junio del 2017 y abril del 2018, cuando presuntamente hizo parte de una organización de narcotráfico que operó desde Colombia para el envío de cocaína hacia los Estados Unidos.



Para la decisión, la sala también considero que actualmente el guerrillero no cuenta con los beneficios que tenía como firmante del Acuerdo para la Paz, en el que incluso le habían brindado una curul en el Congreso de la República.



“En el caso de Hernández Solarte no opera la prohibición de extraditar a exintegrantes de la desmovilizada guerrilla de las Farc por cuenta del proceso de paz. Si bien la Sala de Revisión de la JEP activó esa garantía en una decisión del 15 de mayo del 2019, en su entonces condición de excombatiente, posteriormente en un auto del 13 de septiembre de ese mismo año la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP lo declaró como desertor armado manifiesto del proceso de paz. Esto lo llevó a perder cualquier beneficio de la justicia transicional”, señaló el Alto tribunal a través de un comunicado.



Así mismo, la Sala advirtió que si ‘Santrich’; quien permanece prófugo de la justicia y pertenece al grupo disidente denominado La Nueva Marquetalia, es capturado nuevamente, será extraditado de manera inmediata.



