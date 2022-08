"Construir tantas cárceles no ha resuelto el problema de la criminalidad": MinJusticia

Un día después de tomar posesión, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que, cómo lo había anticipado el presidente Gustavo Petro, el Gobierno hará modificaciones a la política criminal del país.



“El Gobierno tiene una importante labor pedagógica de explicar por qué construir más cárceles no es una buena idea, si construir tantas cárceles no nos ha resuelto el problema de criminalidad y no nos ha permitido resocializar a las personas privadas de libertad. Si seguimos en la misma estrategia vamos a tener el mismo resultado, hay que cambiar, otras formas de sanciones”, manifestó Osuna.



El ministro aseguró que se deberán emplear estrategias distintas sobre el propósito de las sanciones penales, pues estas deben ser más reparadoras que retributivas. También se podrían contemplar reducciones de penas en algunos delitos.



“Vamos a estudiar reformas a la política criminal que descriminalicen algunas conductas, no es para hoy, no es para mañana, pero esa es la política de Gobierno”, explicó MinJusticia.



Frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar la extradición a Estados Unidos de Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, el ministro aseguró que a la cartera no ha llegado el documento.



“El concepto de la Corte no ha llegado al despacho del Ministerio de Justicia. Hasta que no llegue no me siento habilitado para expresar ninguna opinión, conozco la noticia pero no conozco el expediente y uno tiene que hablar habiendo mirado el expediente. Cuando llegue lo miramos lo analizaremos y actuaremos con transparencia y por supuesto conforme a la ley”, afirmó Osuna.



Y frente a las extradiciones aseguró: “Las extradiciones se conceden y también se solicitan. Son unas herramientas de lucha contra el crimen de carácter internacional que tienen una forma y que podrían cambiarse, podríamos pensar en una forma mejor, pero en el día a día de las extradiciones hay que mirar caso por caso, ahí miraremos”.