Conservadores, en contra del impuesto de la Reforma Tributaria a las ganancias ocasionales

Aunque ha recibido algunos elogios, la recién reforma tributaria radicada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha generado bastantes críticas y preocupaciones en diferentes aspectos, uno de los que más llama la atención es la propuesta de cobro de impuestos a las ganancias ocasionales.



Dichas ganancias son las que pueden llegar a surgir de herencias, ingresos, donaciones, indemnizaciones o activos no ordinarios.



Lea además: "El impuesto a las gaseosas no es para recaudar plata, es para que no tomen tanta": Petro



Aunque se declararon de Gobierno, el Partido Conservador buscará no llevar a cabo esa propuesta. El representante a la Cámara, Wadith Manzur, integrante de la Comisión Tercera, aseguró que esto afectará bastante a las personas cuando quieran vender, por ejemplo, una vivienda.



“La mayoría de personas tienen viviendas que están reportadas ante la Dian por el valor predial que es muy inferior al valor comercial. Si tiene una casa hace 20 años, que cuando la compró le costó $200 millones y la vende 20 años después pero ya la va a reportar el valor real que vende la casa y la vende por $800 millones, le van a cobrar un impuesto del 30% sobre la diferencia”, explicó el representante.



Y reiteró: “Tiene que pagar el 30% sobre $600 millones, eso va a ser algo que distorsionará mucho a todos los colombianos que tienen vivienda u otro tipo de propiedad”.



Lea también: Comisionado de Paz de Petro y senador Iván Cepeda viajaron a Cuba a reunirse con el ELN



Manzur reiteró que esta medida afectará bastante a las personas naturales que buscarán ubicar sus bienes a nombre de otros.



“Eso es algo que desincentiva y probablemente lo que va a llevar es que las personas naturales comienzen a poner las cosas a nombre de empresas que por lo general no tienen este tipo de eventos como herencias o otras cosas que pueden suceder”, concluyó el representante.