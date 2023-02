Con queja disciplinaria buscan destituir de su cargo a la Ministra de Minas, Irene Vélez

Una queja disciplinar con el propósito de que llegue a ser destituida de su cargo como ministra de Minas y Energía, presentó este martes ante la Procuraduría General de la Nación, el exsenador Jorge Robledo contra Irene Vélez.



Según Robledo la ministra cometió errores “bastante graves” cuando decidió publicar un informe sobre las reservas de hidrocarburos que tiene el país, el cual se viene presentando desde noviembre pasado y más recientemente en Davos Suiza, en el marco del encuentro mundial de empresarios.



Para Robledo, lo que hizo Vélez fue falsificar cifras y forzar firmas de funcionarios que no estaban de acuerdo con ese informe, “meter la mentira de que en Colombia sobran las reservas de petróleo y gas y eso no es cierto. El tiempo que tenemos de reservas es muy escaso y esto lo hace para acompañar otra cosa y es que ella toma la decisión sin sustentar de ninguna manera que en Colombia no se tramiten más contratos para buscar petróleo y gas”.



Para el abogado Andrés Pachón, quien acompañó a Robledo, Vélez vulneró varias leyes que reglamentan las exploraciones de minerales, “viola la ley del cambio climático, esa ley es muy importante, en 2019 creó una serie de principios, incluyendo la gradualidad, incluyendo el costo beneficio de las medidas se desconocieron, nunca pasó por el consejo Inter sectorial que se creó con la ley del cambio climático”.