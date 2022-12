Comunidades de Hidroituango se evacuarán el 14 de diciembre: Alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que tal y como lo había solicitado la Presidencia de la República, las comunidades aledañas a Hidroituango serán evacuadas.



De acuerdo con lo explicado por el Alcalde, las personas que viven en la zona serán retiradas para llevar a cabo las pruebas necesarias para poder confirmar que Hidroituango sí genera energía. Según detalló estas evacuaciones se realizarán el próximo miércoles 14 de diciembre.



"El 14 de diciembre se va a hacer la evacuación, se hace la prueba, pero no necesariamente se arranca ese mismo día, recuerden que Hidroituango ya ha enviado energía al sistema nacional, lo que necesitamos es hacer una prueba particular, de forma segura, y luego de eso ya escogeremos cuándo arranca de forma definitivamente", detalló Quintero.



Según se dijo, se ha estimado que serán cerca de 3.500 personas las que deberán ser evacuadas de las zonas de Briceño, Ituango, Puerto Valdivia y Tarazá. Además, Quintero recalcó que una vez se hagan las evacuaciones se determinará cuál será la fecha de inicio de la operación plena de Hidroituango.



"Estamos planteando que, para cada una de las unidades, se haga la prueba que hace falta y las evacuaciones se harían por horas. Eso tomaría unas 4 o 5 horas por máquina. Entonces podrían ser dos evacuaciones, en días diferentes, por este tiempo", comentó el Alcalde de Medellín.



Cabe recordar que el encendido oficial de Hidroituango estaba programado para realizarse el pasado 30 de noviembre y, aunque se certificó que las unidades 1 y 2 de cumplen con los requisitos para generar energía, desde la Presidencia solicitaron evacuar la población aledaña antes de la entrada en operación del megaproyecto.