Cambio Radical radicó su contrarreforma a la salud: detalles de las ideas que proponen 

Una defensa al modelo de las EPS, pero liquidando las que corresponda, un rechazo a la descentralización del modelo de salud que propone el gobierno, la falta de claridad sobre qué pasará con la medicina prepagada y sus planes, son algunos de los puntos con los que el partido Cambio Radical, liderado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, se opuso este martes al proyecto de reforma a la salud que tramita en el Congreso el Gobierno de Gustavo Petro.



Al respecto, Vargas Lleras explicó que el proyecto de ley que presentó Cambio Radical recoge una serie de reformas con las cuales se fortalece el sistema de salud, se garantiza mayor cobertura, se mejoran los salarios de los médicos e incorpora más profesionales especialistas en el país.



Además, sostuvo que, aunque coincide con Petro en la necesidad de que haya una reforma a la salud, considera que el proyecto del Gobierno se "equivoca en la forma en que se está tramitando, así como en su contenido".



Lea además: "Conocían la decisión del Presidente antes de la alocución": Jefe de gabinete desmiente a exministras



"Error craso pretende el gobierno descentralizando el sistema, dejar en manos de cada alcalde del país, de cada gobernador la compensación de la prestación de los servicios y la autorización de los médicos, de la compra de medicamentos, del pago de cuentas, sólo conduciría a la peor politiquería de corrupción, a la captura de todos los ciudadanos que están en esos territorios. Este es un punto crucial en donde no compartimos la opinión del gobierno", comentó.



Vargas Lleras, quien recordó que hace poco más de un año fueron los propios partidos de la coalición del actual gobierno los que se opusieran a que Colombia tuviera ya una reforma a la salud en vigencia, aseguró también que "la Adres ha sido una entidad ineficiente, es la única tarea que ha tenido en estos años, pensar ahora que esa entidad está en capacidad y sus 30 locales de garantizar un adecuado sistema, sería algo muy inapropiado".



"El punto crucial de la reforma es si vamos a permanecer o no con un sistema de aseguramiento, qué EPS deben crearse, que prestan un buen servicio, porque cumplen con los indicadores adecuados y cuáles deben desaparecer; también señalé en el pasado que el Estado debió haberlas intervenido, y se debe establecer con certeza en estos debates qué papel va a cumplir la Adres, qué papel va a cumplir el Ministerio de Salud", manifestó el jefe de Cambio Radical.



Para Vargas, "lo que nosotros pretendemos es tener un sistema robusto, que cada día preste un mejor servicio, no destruyéndolo, no poniendo en riesgo un sistema que recibe el respaldo de la inmensa mayoría de los colombianos, no es destruyendo sino construyendo. Tenemos coincidemos en al menos siete objetivos, pero advertimos grandes riesgos a lo cual nuestra iniciativa ofrece grandes soluciones".



Lea también: "Hay que cohesionar la voz del Gobierno sobre las reformas": Prada ante remezón de ministros



El exvicepresidente sostuvo que "compartimos con la opinión pública y con el Gobierno Petro algunos aspectos porque todos reconocemos que la atención primaria y los servicios básicos merecen ser fortalecidos. Hemos luchado contra la tercerización de los médicos, no creemos en la afectación de los derechos labores y creemos en la formación de 5.000 nuevos especialistas en el corto plazo".



Insistió en que “no se puede acabar el sistema de aseguramiento porque el 98 por ciento de los colombianos estamos allí. La gestión de riesgos de las EPS no se puede acabar Tampoco se puede acabar la red de atención de servicios de las EPS que están operando correctamente. Eso sería un gran error. Creemos en que debemos avanzar en la dignificación de los servicios, en que las EPS cumplen una misión que debe continuar.

No creemos en que las EPS deben acabarse o convertirse en entidades para hacer auditorías, no creemos en eso”.

El ABC de la reforma de Cambio Radical

- Garantiza a todos los colombianos el derecho fundamental a la salud, aumenta la satisfacción del usuario y del talento humano del sector y asegura la sostenibilidad del sistema.



- Se enfoca en la reducción de las inequidades en salud, el trato digno en la prestación de los servicios y en la garantía de la protección financiera del sector.



- Establece un nuevo modelo de atención orientado hacia la salud familiar y comunitaria; la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad; y la gestión integral del riesgo en salud.



- Plantea crear regiones de salud con aspectos comunes para garantizar la promoción, la prestación de servicios y el aseguramiento de la población.



- Todas las personas que residan legalmente en Colombia, con excepción de quienes se encuentran vinculados a los regímenes especiales, estarán afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud por intermedio de una EPS.



- Las familias y los usuarios tendrán derecho a la libre elección de la entidad promotora de salud, al igual que del centro de atención primaria.



- Los afiliados al sistema al Sistema de Seguridad Social en Salud contarán con los mismos servicios y tecnologías.