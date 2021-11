Cabal revela resultados de las elecciones para candidato presidencial del Centro Democrático

Mientras la senadora María Fernanda Cabal obtuvo del 21 % al 22 % en las dos encuestas realizadas por el Centro Democrático para elegir su candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga logró más del 50 % de los apoyos del partido y sus seguidores, convirtiéndolo en la ficha del uribismo para las elecciones del 2022.



Así lo reveló Cabal en una entrevista con Blu Radio, en donde explicó que se realizaron dos encuestas: una en redes sociales y otra al interior del colectivo político. "Sin embargo, nosotros nos sometimos a unas reglas del juego, teníamos auditoría, teníamos veeduría y esos fueron los resultados", aseguró la congresista.

De acuerdo con esta, "mis resultados no sé si fueron del 22% o 21% en promedio. En una de las encuestas quedé más alto, pero no recuerdo exactamente. Creo que lo de Óscar Iván Zuluaga fue un triunfo bastante lejos del que quedó de segundo, y después del segundo hacia abajo también hubo una distancia".



Tan pronto quedó fuera de la elección, la aspiración de Cabal es regresar al Senado, encabezar la lista para las elecciones es una decisión que corresponderá al expresidente Álvaro Uribe.



"Hay rabia y desilusión, pero ahí es cuando uno tiene que canalizar ese deseo y esa fuerza, no para destruir. Uno no puede destruir. No es fácil la atomización de diversas candidaturas, hay que recoger banderas, en la política nada está escrito", afirmó la congresista al medio radial.