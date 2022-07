Bolívar, de principal aliado a crítico del presidente electo Gustavo Petro

El senador Gustavo Bolívar, uno de los principales alfiles del presidente electo Gustavo Petro, se ha convertido en uno de los críticos del mandatario en los días previos a su posesión. Por medio de sus redes sociales, Bolívar ha demostrado su inconformismo con diferentes decisiones y comentarios en torno a Petro.



La molestia más reciente de Bolívar es por el rumor que ha surgido de la supuesta llegada del excandidato Carlos Amaya a la colectividad del Pacto Histórico. Bolívar manifestó que primero se deben tener en cuenta las comunidades campesinas, afrodescendientes y todos los que contribuyeron a que Petro se consolidara como presidente.



“Admiro la generosidad de Gustavo Petro para conformar un Gobierno pluralista y de unidad que garantice la paz y la gobernabilidad en Colombia. Pero no olvidemos organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afro y a la izquierda que se jugó la vida por esta causa #ConAmayaNo”, expresó Bolívar en su cuenta de Twitter.

El mismo Amaya fue quien desmintió el rumor y le manifestó que como militante del Pacto no debería seguir difundiendo ese tipo de comentarios.



“Senador, usted sabe que ese rumor no es cierto. Como dirigente del PH, debería desmentirlo en lugar de alimentarlo. Hacerles eco a esas estrategias sistemáticas que han usado para desprestigiar al que piensa distinto les hace más daño a ustedes que a quienes pretenden ‘quemar’”, expresó Amaya en su red social.



Frente a la reunión de Petro con el expresidente y máximo jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, Bolívar destacó el encuentro pero continuó cuestionando al exsenador.



“Bienvenida la reconciliación pero a Uribe, solo perdón social. Perdón judicial si va a la JEP. Perdón divino… difícil. No podemos traicionar a las víctimas”, aseguró Bolívar en su cuenta de Twitter.