Así será la inédita instalación del Congreso por vía virtual

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En medio de las críticas de la oposición y con el espaldarazo del Gobierno Nacional, por primera vez en 209 años, la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República y la elección de las nuevas mesas directivas se hará de manera virtual.



La virtualidad ahora será el mecanismo de trabajo permanente que tendrá el Congreso, al menos durante este semestre, ante los efectos de la pandemia que seguirá impidiendo que las grandes concentraciones se puedan dar en el corto plazo.



Atrás han venido quedando varios cuestionamientos que se dieron desde marzo pasado sobre la virtualidad. El reciente fallo de la Corte Constitucional dio el aval en la medida en que precisó que son el Senado y la Cámara de Representantes los que deben definir su mecanismo de trabajo y no el Gobierno Nacional.



Sin embargo, varios congresistas se mantienen en la posición de que trabajar a la distancia no está ayudando al Legislativo con su función de hacer el control político al Ejecutivo, que fue el principal cuestionamiento que se dio a los salientes presidentes Lidio García (Senado) y Carlos Cuenca (Cámara de Representantes).

Por su parte, el presidente de la República, Iván Duque, salió en respaldo de las sesiones virtuales, a la vez que sostuvo que su Gobierno sí ha tenido un amplio control por parte del Congreso de la República.



“Quiero agradecerle a usted, querido presidente del Congreso Lidio García porque a usted yo he visto que algunos lo critican, pero usted ha demostrado que el Congreso de Colombia no deja de trabajar en ningún momento en esta pandemia y que lo puede hacer en medio de la virtualidad o el mecanismo que ustedes autónomamente elijan, preservando siempre la salud”, sostuvo.



Duque agregó que son pocos los congresos en el mundo que han sido diligentes a la hora de hacer controles políticos a los mandatarios, y uno de ellos ha sido el colombiano. Dijo que agradece el seguimiento que se ha hecho desde el Legislativo a las decisiones que ha tomado el Gobierno.

Así será la instalación



El inicio de la jornada está previsto para las 3:00 de la tarde. Tras el llamado a lista de los congresistas y la interpretación del himno nacional, el presidente Iván Duque instalará las sesiones ordinarias del Congreso de la República para el período legislativo comprendido entre el 20 de julio del 2020 y el 20 de junio del 2021.



Esta vez no habrá nombramiento de comisión de honor para ir en búsqueda del jefe de Estado hasta la Casa de Nariño -ubicada detrás del Capitolio-, sino que el Mandatario instalará el periodo con su tradicional discurso, pero de forma virtual.



Posteriormente, Duque entregará un balance de los logros de la agenda legislativa y explicará el contenido de algunos proyectos de ley que el Gobierno radicará a partir de hoy.



Además, la Presidencia confirmó el viernes en un comunicado que Iván Duque entregará “un balance de las principales ejecutorias de su administración durante los dos años de Gobierno, así como del manejo de la pandemia de la Covid-19 en materia de protección de la vida y la salud, programas sociales para las poblaciones más vulnerables, apoyos para los distintos sectores y recuperación de la vida productiva”.



Una vez concluya su participación, los partidos declarados en oposición tendrán la oportunidad de intervenir, en virtud del Estatuto de la Oposición.



Luego tomará la palabra el presidente saliente del Legislativo, Lidio García.



El acto concluirá con la lectura y aprobación del acta de la sesión.



Varios congresistas de la oposición han dicho que van a estar en el Capitolio Nacional en esa sesión del Congreso pleno. Aunque lo podrán hacer porque en el Salón Elíptico irá a sesionar la plenaria semivirtual de la Cámara, no van a poder hacer su reclamo al presidente Duque porque no se verán.



La sesión será transmitada a la opinión pública por el Canal Institucional, como también por los canales regionales, además de los canales de YouTube del Senado y la Cámara.



En la segunda parte de la jornada, se desarrollarán las sesiones plenarias de cada corporación para la elección de las nuevas mesas directivas.



En el caso del Senado, el actual presidente, Lidio García, manifestó que dicha elección será a través del voto virtual secreto y tendrá acompañamiento del Ministerio Público.



“Vamos con sesión virtual y con voto secreto virtual. Tendremos el acompañamiento técnico y jurídico de la Procuraduría General de la Nación, para garantizar que esa elección, sea transparente y sin ningún tipo de problemas”, indicó García.

De acuerdo con el secretario del Senado, Gregorio Eljach, todo está listo para la votación, para ello se han hecho pruebas durante los últimos días y la plataforma Zoom Profesional ha brindado la seguridad para realizar esa votación.



Elección de las mesas directivas

Por facilidad, la votación de todas las dignidades del Congreso, es decir, presidente del Senado, primer vicepresidente, segundo vicepresidente y secretario general, se hará de forma conjunta.



En cuanto a quiénes serán los elegidos, se da como un hecho que los acuerdos de las mayorías de los partidos se cumplan, por lo que el presidente sería el barranquillero de Cambio Radical, Arturo Char.



Aunque la oposición va a presentar al senador antioqueño Iván Marulanda, quien pese a tener un amplio respaldo en la opinión pública, es muy difícil que gane porque la elección la definen los partidos y los mayoritarios están con Char.



Para la primera vicepresidencia llegará el liberal Jaime Durán Barrera y la segunda sería para el senador Gustavo Bolívar de los Decentes. Para la Secretaría General, se espera que repita Gregorio Eljach.



En la Cámara de Representantes, la sesión será semipresencial. En el Salón Elíptico estarán solo unos pocos representantes, en cabeza del saliente presidente Carlos Cuenca. La votación igualmente será virtual, y en el caso de los que estén presentes se habilitaría en físico. Incluso se espera que la posesión de su nuevo presidente, que sería el conservador Germán Blanco, se haga de forma presencial en el Congreso.



La primera vicepresidencia será para la chocoana Astrid Sánchez, del Partido de la U, y para la segunda vicepresidencia la misma la asumiría el opositor del Polo Democrático, Jorge Gómez.