Así avanza la jornada electoral en los puestos de votación de Cali

Desde las 8:00a.m. se abrieron las urnas en todo el territorio nacional. En el caso Cali, son 4.495 las mesas de votación, donde el potencial electoral es de 1.791.633 personas.



De esa cifra, 973.547 son mujeres y 818.886, hombres. No obstante, 16.000 ciudadanos, según la Registraduría, no podrán votar por no reclamar la cédula a tiempo. Esos documentos quedarán bajo custodia de la Registraduría durante la jornada electoral.



Uno de los puntos de votación más importantes de la capital vallecaucana es el Centro Administrativo Municipal, donde hay 39 mesas de votación.



Desde temprano, los caleños madrugaron a hacer fila en ese punto, donde 15.123 personas podrán ejercer su derecho al voto. Asimismo, de esta cifra 8.143 personas son hombres y 6.980 son mujeres.



Antes de la apertura de las urnas, el personero distrital, Harold Cortés, informó desde el CAM que todos los organismos y autoridades están “coordinados, teniendo presencia permanente en cada uno de los 190 puestos”.



Del mismo modo, el Personero informó que habrá 60 funcionarios de la entidad distribuidos en diferentes puestos de votación. Esto, con el fin de “recibir las quejas y, de ser necesario, trasladarlas a los órganos de seguridad por presuntos delitos electorales”, dijo Cortés a El País.