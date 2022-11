Armando Benedetti cuenta cómo va el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela

Una de las primeras decisiones que tomó Gustavo Petro al asumir la Presidencia fue encargar a Armando Benedetti, una de sus personas más cercanas, del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, desde la Embajada de Colombia en el vecino país.



Así, después de un primer encuentro del exsenador y nuevo diplomático con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las fronteras entre ambos territorios se reabrieron el pasado 26 de septiembre.

Benedetti habló con Colprensa sobre ese encuentro con el Mandatario chavista y los avances binacionales en temas como el comercio y la cooperación judicial.



¿Cuál es el balance del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela?

El balance es muy positivo. Tras haber devuelto Monómeros a sus dueños, el Gobierno Bolivariano de Venezuela, podemos adquirir la urea a 600 dólares la tonelada, cuando en el mercado está más allá de los US$900. Eso es muy importante para nuestros campesinos.

La cooperación judicial se activó, la de la Fuerza Pública también, al igual que el transporte de carga; falta el aéreo, pero eso ha sido por lentitud de las empresas venezolanas.



Además, las exportaciones de bienes totales de Colombia a Venezuela llegaron a unos 400 millones de dólares, un aumento del 113,3 % para el mismo periodo del 2021. Las metas ya se definieron, solo falta que se desarrollen de la mejor forma.



¿Qué tanto se ha avanzado en los trámites para la reactivación del transporte aéreo?

Ha habido avances de Satena y algunas aerolíneas privadas en Caracas para mirar la parte técnica. Además, Colombia le dio vía libre a todas las aerolíneas: Laser, Avior, Turpial, para que viajen de Caracas a Colombia. Solo falta que ellos determinen las frecuencias.



El empresariado ha hecho llamados para que el comercio se reactive eficientemente, ¿qué responde?

Ayudaría que Venezuela lo hiciera más rápido, porque en tiempo récord hemos hecho lo inimaginable. En un mes hicimos lo que he dicho. Hace falta el desarrollo de algunos temas, como la negociación de los aranceles, que es de comercio exterior. Por el lado colombiano las cosas van vertiginosamente, solo falta que Venezuela le ponga un pie al acelerador.



¿Tras las reuniones entre los ministros de Defensa de ambos países se ha avanzado en seguridad?

Claro. Primero por la seguridad de nuestros conciudadanos y, dos, en lo que tiene que ver con la apertura de la frontera. Se les están quitando la frontera a las mafias. Me dicen que hay más de 200 trochas de las cuales por 10 pueden pasar tractomulas. Entonces lo que tenemos que hacer es poner seguridad para que eso no siga sucediendo.



Esas mafias se quedaban con el 40 % de lo que se importaba o exportaba y al mismo tiempo se presentaban situaciones como trata de blancas, humillaciones, y toda clase de porquerías y cosas dolorosas.



¿Y sobre los casos de delincuencia común en la zona fronteriza?

Eso es un tema de todas las ciudades de Colombia. Por ejemplo, en Bogotá atracaron a un tío mío en un bus. En Barranquilla, en plena sesión del Concejo, a un señor lo amenazaron. Ese no es un problema de la frontera ni de Venezuela. Estamos fregados en el país, hay que ver qué se hace con la seguridad, que está grave.



Se dijo que usted fue excesivamente amable con el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué responde?

Al contrario, yo creí que no iba a ser tan bien aceptado, mire que las encuestas de hace un mes aproximadamente dicen que el 80 % de la gente está de acuerdo con la reapertura y el restablecimiento de las relaciones con Venezuela.



Es posible que no haya debido reírme tanto, esa observación me la hizo mi padre. Yo soy una persona jovial, no me estaba riendo de las cosas buenas o malas, sino que soy una persona optimista, y ahí se estaba reflejando eso. No siento que haya molestado a nadie o que haya hecho nada malo, pero de pronto debí estar más serio.



La organización Human Rights Watch hizo un llamado al Gobierno de Colombia a rechazar la violación de Derechos Humanos en Venezuela. ¿Se escuchará esa petición?

El presidente Petro ha estado muy interesado en el tema de los Derechos Humanos, pero estos no son solo los civiles y los políticos, sino también los económicos, los sociales y los culturales.



En lo social y lo económico puedo decir que los departamentos fronterizos se empobrecieron cada uno casi en un 20 % o 30 % más; quedaron cinco millones de colombianos tirados en Venezuela, hay como cinco o seis millones de colombianos en la frontera que se vieron afectados por esa situación.



Nosotros no estamos hablando con Venezuela motivados por ideologías, lo estamos haciendo porque llevamos 191 años de relaciones. Nuestra historia está atada a la de ellos. Entonces, yo, por consideraciones políticas, no puedo dejar tirados a más de diez millones de colombianos, como lo hizo el Gobierno anterior.



Ahora, nosotros, con el presidente Petro, hemos estado muy pendientes de Venezuela, por ejemplo, para que entre a la Comunidad Andina (CAN) y a la Comisión Interamericana de Derechos, en Washington. No hemos soslayado ese tema. Lo hemos cogido por los cachos y estamos en eso.



¿Ya se tiene fecha para el restablecimiento de los servicios consulares y diplomáticos con Caracas?

No. Lo de los consulados son cinco millones de colombianos que tenemos allá y todavía no se han construido. Había 15 consulados, 14 los amontonaron y metieron todos los muebles en el de Caracas, o sea que no tenemos consulados ni cónsules.