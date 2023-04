Alto Comisionado para la Paz reconoce crisis actual en la mesa de diálogos con el ELN

El viernes en la noche se adelantó una reunión entre el presidente Gustavo Petro y la delegación negociadora del Gobierno con el ELN junto a los países acompañantes y garantes en la Casa de Nariño.



Al término de la reunión, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el Jefe Negociador del Gobierno, Otty Patiño, dieron una rueda de prensa.



En esta, Rueda primero se refirió sobre los ataques ocurridos en los últimos días, en los varios soldados han terminado muertos. "Estos hechos dolorosos no amainan, sino que, por el contrario, fortalecen la construcción del proyecto de paz de este Gobierno. No es con más muertes, de ninguna colombiana o colombiano, como se consolida la paz", dijo el Alto Comisionado para la Paz.



También dijo que el Ejército de Liberación Nacional tiene ahora "en sus manos una responsabilidad inmediata de generar esperanza en la sociedad" y escuchar al pueblo y a las comunidades.



Sin embargo, admitió que "en este momento de crisis, es absolutamente pertinente y la pertinencia que toca antes de que comience este tercer ciclo es absolutamente necesaria, una respuesta clara para que sepamos a que atenernos en las intenciones que tiene el ELN con relación a este proceso de esta manera", dijo Rueda.



De hecho, Otty Patiño dijo que surgían dos interrogantes sobre el ELN, lo primero es si la guerrilla está usando las conversaciones para fortalecerse como organización en sus territorios o si su estadía en la mesa significa una real intención de paz.



El otro elemento fundamental está relacionado con el estatus de grupo político que reclama la guerrilla del ELN, pues consideran que ese reconocimiento tiene que ver no solamente con algo que se escribe sobre un papel, sino con actitudes y hechos.



"Con la esperanza que ELN como organización que se considera política debe responder… Esa indagación en este momento de crisis es absolutamente pertinente y debe darse antes que comience el tercer ciclo de negociaciones", manifestó Otty Patiño.