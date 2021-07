¿Y la plata de la salud?

Julio 12, 2021 - 11:55 p. m.

2021-07-12

Por:

Editorial .

La crisis del Sistema de Salud en el Valle, por cuenta de las deudas que tienen las EPS con la red pública hospitalaria, va de mal en peor y amenaza el funcionamiento del servicio en el departamento.



Al déficit financiero que se arrastra por los incumplimientos de las Empresas Prestadoras de Salud y sin que lleguen las soluciones propuestas por el Gobierno Nacional, se suman ahora las nuevas obligaciones por la vacunación contra el Covid-19 y la atención a los migrantes.



De acuerdo con la Gobernación, la deuda ya va en $446.000 millones, más $12.000 millones por la vacunación y $92.000 millones por los servicios a los migrantes venezolanos.



Mientras tanto al personal de salud de hospitales como el Universitario del Valle, el San Juan de Dios y los de municipios como Tuluá, Ginebra y Florida se le deben $100.000 millones en salarios atrasados y las acreencias con los proveedores suman $330.000 millones.



Son dificultades frente a las que no se encuentran respuestas que resuelvan la crisis y no es suficiente con que el Gobierno Central expida decretos como el que le da estatus de refugiados a cerca de dos millones de venezolanos que han llegado al país y se ordene su atención en salud, pero no se disponga de los recursos para que los departamentos y municipios puedan asumir esa responsabilidad.



Tiene razón el Valle en exigir que se tomen medidas urgentes para rescatar el sector de la salud, para que las EPS paguen sus deudas y no se le genere una crisis aún más grave al sistema de salud del departamento.