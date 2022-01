Y aquí no se ha podido

Enero 14, 2022 - 11:55 p. m.

2022-01-14



Editorial .

Mientras que en Colombia las Farc no han pagado lo que prometieron a sus víctimas ni entregaron los recursos a los que se comprometieron cuando firmaron el acuerdo para la terminación del conflicto armado, en los Estados Unidos un juez condena a ese grupo y a varios de los directivos y secuestradores por los delitos cometidos contra una sola persona.



La demanda fue interpuesta por el hijo de Íngrid Betancourt, quien es ciudadano estadounidense, ante el Tribunal de Distrito Medio de Pensilvania.



Y el juez Matthew W. Brann no solo la admitió, falló a favor del demandante y condenó a las Farc y a 13 integrantes del grupo guerrillero, entre ellos a ‘Iván Márquez’, sino que triplicó el valor solicitado como indemnización.



Encontró tan graves los hechos que en vez de concederle los 12 millones de dólares que reclamó, impuso el pago de 36 millones de dólares

Mientras en el país norteamericano la Justicia actuó, en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz aún no falla sobre lo que son hechos narrados por las víctimas y reconocidos por sus victimarios, las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos de miles de personas y la destrucción del país durante 50 años.



Y por ninguna parte aparecen los dineros y los activos multimillonarios que, según lo acordado en las negociaciones de La Habana, serían pagados por Farc y destinados a la reparación que aún esperan las víctimas de su barbarie.